AK Parti'li Esgin: "Türkiye'nin sağlık altyapısı pandemi döneminde dünyadan pozitif ayrıştı" - Son Dakika

AK Parti'li Esgin: "Türkiye'nin sağlık altyapısı pandemi döneminde dünyadan pozitif ayrıştı"

15.10.2020 16:51
AK Parti'li Esgin:

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye'nin sağlık altyapısının pandemi döneminde dünyadan pozitif ayrıştığını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye'nin sağlık altyapısının pandemi döneminde dünyadan pozitif ayrıştığını söyledi.

Engin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin "illüzyon, intihal, sanal siyaset anlayışıyla" haraket ettiğini ifade etti.

Muhalefetin AK Parti'nin yaptığı icraatları itibarsızlaştırmaya çalıştığını dile getiren Esgin, "Bundan rahatsız değiliz çünkü bizim en iddialı olduğumuz sağlık, ulaşım gibi alanları eleştirerek, 18 yıldır yaptığımız hizmetleri tekrar tekrar hatırlatma fırsatı veriyorlar." dedi.

Muhalefette olan belediyelerin de hizmet siyaseti yapmak yerine algı siyaseti yaptıklarını belirten Esgin, "Bazen trajikomik olaylarla da karşı karşıya kalıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Bursa- İstanbul Deniz Otobüsü hattında yüzde 40 indirim yaptı ama muhalefet temsilcileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etti. İyi ve doğru olan her şeye teşekkür edebilme nezaketinin gösterilmesi gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 500 günlük süre içinde, algı siyaseti, illüzyonlar, temel atmama törenleri dışında hangi hizmeti üretmiştir? Daha önce kazandırılmış hizmetleri kendi yapmış gibi göstermek siyasi intihaldir." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık sisteminde memnuniyet oranının yüzde 39'dan yüzde 76'lara yükseldiğini vurgulayan Esgin, "Pandemi döneminde gelişmiş ülkelerin sağlık sistemi çökerken, Türkiye'nin sağlık altyapısı dünyadan pozitif ayrıştı. Şehir hastanelerini, peyzajı üzerinden eleştirerek algı yönetmeye çalışmak talihsizliktir." dedi.

Hedeflerine yürüme konusunda kararlı olduklarını belirten Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının yaptığı bazı hizmetlerle ilgili de bilgi verdi.

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Esgin: 'Türkiye'nin sağlık altyapısı pandemi döneminde dünyadan pozitif ayrıştı' - Son Dakika


Son Dakika

GSYİAD Eski Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığı için hazır Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı Yunanistan'da kamu çalışanları bir günlük greve gitti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den "Türkiye Azerbaycan'a üs kuracak mı?" sorusuna yanıt: Tehlike altında olursak kurabilir         
16:30
Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi         
16:03
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
Maskesini takmayan gençten ilginç savunma: Nefes almak en doğal hakkımız Maskesini takmayan gençten ilginç savunma: Nefes almak en doğal hakkımız         
15:43
Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış         
15:10
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı         
14:53
Mehmet Sepil, Göztepe'nin hisselerini satacak: Görüşmelerimiz devam ediyor Mehmet Sepil, Göztepe'nin hisselerini satacak: Görüşmelerimiz devam ediyor         
14:41
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor         
13:03
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 17:50:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Esgin: "Türkiye'nin sağlık altyapısı pandemi döneminde dünyadan pozitif ayrıştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei