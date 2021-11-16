Üye Girişi
AK PARTİ'Lİ ETYEMEZ KURAKLIK NEDENİYLE GÖÇLER OLABİLİR - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ ETYEMEZ KURAKLIK NEDENİYLE GÖÇLER OLABİLİR

16.11.2021 14:45

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez İklim meselesini kalkınma ve bir güvenlik meselesi olarak görüyoruz.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez İklim meselesini kalkınma ve bir güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde kuraklık dolayısıyla, iklim ve gıda sorunu nedeniyle göçlerin yaşanabileceği ifade ediliyor. Önümüzdeki süreçlerde, kuraklık ve gıda nedeniyle göçlerle karşılaşacağız dedi.

Konya Devlet Su İşleri 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nde 'İklim Değişikliği ve Kuraklık' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta İtalya'daki G20 Zirvesi'nde bütün liderlerin konuştuğu 3 tema belirlendi; insan, gezegen ve refahtan bahsediyor. İnsanı merkeze almayıp, eğer gezegenimizi ve dünyamızı korumakla mükellef olduğumuzu hatırlamazsak, bu dünyada refahı sürdürmemiz mümkün değil. Herkes oturdu bu gerçeği tartıştı. Enerjiyi ve suyu tüketiyoruz. Tükettiğimiz kaynakların yerine yenisini koyabiliyor muyuz Hayır. O yüzden tüketimi azaltmalıyız. Tasarruflu ve tedbirli olmalıyız. Bu dünyayı ve gezegeni korumalıyız dedi.

'BU YIL ÇOK PARLAK GÖRÜNMÜYOR'

Toplumun bilinçlenmesi gerektiğini belirten Usta Suyu bulduğumuz gibi tüketmek değil, suyu iyi yönetmek zorundayız. Suyun israfından kendimizi korumalıyız. Bu hepimizin sorumluluğu. Aksi takdirde 3-5 nesil sonra torunlarımıza bırakacağımız toprak değil, kurak bir çöl olacak. Buna hepimizin özen göstermesi gerekiyor. Ektiğimiz üründen yaptığımız sulama şekline kadar her türlü ayrıntıya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Benim suyum var, ekeyim, ürünümü satayım, para kazanayım mantığıyla artık hareket edemeyiz. Bir kişinin verdiği zarar, bütün Konya'yı etkiliyor. Bunu fark etmeliyiz. Konya'daki her zarar, bütün Türkiye'yi etkiliyor. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Konya, bu ülkenin tahıl ambarı. Yapılan barajlar ve göletlerin hepsini anlatacağız. Ama elimizde su olmazsa yaptığımız barajları da kullanma şansımız olmayacak. Bu yıl için açıkçası çok da parlak görünmüyoruz. Yine bir yağış bekliyoruz ama kuraklık riskiyle karşı karşıyayız. Ama şimdiden önlemlerimizi alırsak, çiftçilerimizi bilinçlendirirsek, senenin sonuna geldiğimizde yaptığımız çalışmaların sonuçlarını da alabiliriz diye düşünüyoruz diye konuştu.

'OSMANLI'DA GÖÇ KURAKLIK NEDENİYLE SERBET BIRAKILDI'

Osmanlı Devleti'nin yaşanan kuraklık sonrası göç için izin verdiğini söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de İklim meselesini kalkınma ve bir güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde kuraklık dolayısıyla, iklim ve gıda sorunu nedeniyle göçlerin yaşanabileceği ifade ediliyor. Osmanlı'da göç, bu kuraklık nedeniyle serbest bırakıldığı ifade edildi. Bu coğrafyalarda, bu tür sorunlar yaşanabileceğini net olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde, kuraklık ve gıda nedeniyle göçlerle karşılaşacağız ifadelerini kullandı.

'ÇİFTÇİ 138 MİLYON METREKÜP SU BULDU'

Kuraklık nedeniyle Konya Ovası'ndaki kullanılan su miktarının düştüğünü açıklayan Etyemez, şöyle konuştu

Konya tarımın başkenti, tahılda birinciyiz, büyükbaş hayvan üretiminde birinciyiz, küçükbaş üretiminde ikinciyiz. Tohum üretiminde ülkenin yüzde 30'unu karşılıyoruz. Konya aynı zamanda en az yağış alan coğrafya. Su kaynağı az olan bir şehiriz. Önceki yıl 500 milyon metreküp su tüketen Konya çiftçisi, bu kuraklık çerçevesinde 138 milyon metreküp su bulabildi. 283 tesis ve 12 milyar yatırım yapmışız. Fakat ortada su kaynağı olmayınca ne kadar çok yatırım yaparsanız, yapın olmuyor. Bundan sonraki çabamız; toplumu, bireyleri, çiftçilerimizi suyu bilinçli olarak, tasarruflu olarak kullanmak üzere çağrı yapmamız gerekiyor.

AK PARTİ'Lİ ETYEMEZ KURAKLIK NEDENİYLE GÖÇLER OLABİLİR
AK PARTİ'Lİ ETYEMEZ KURAKLIK NEDENİYLE GÖÇLER OLABİLİR
AK PARTİ'Lİ ETYEMEZ KURAKLIK NEDENİYLE GÖÇLER OLABİLİR
AK PARTİ'Lİ ETYEMEZ KURAKLIK NEDENİYLE GÖÇLER OLABİLİR

Halil Etyemez, Milletvekili, AK Parti, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ ETYEMEZ KURAKLIK NEDENİYLE GÖÇLER OLABİLİR - Son Dakika


Son Dakika

Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını iddia eden Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor 17:40 Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını iddia eden Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı 17:09 Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı
Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak 16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı 16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım 15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Son Dakika Haberleri
17:36 Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı
17:29 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!
17:12 Kasımpaşa'da silahlı çatışma!
17:08 Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı
17:02 Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor
16:58 Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu
16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak
16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
16:46 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın
16:45 Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti
Ünlü şair Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti Ünlü şair Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti         
17:42
Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı         
17:37
Kasımpaşa'da silahlı çatışma! Kasımpaşa'da silahlı çatışma!         
17:13
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor         
17:02
Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:48
TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil         
16:09
Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı         
15:58
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 17:52:48. #1.11#
SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ ETYEMEZ KURAKLIK NEDENİYLE GÖÇLER OLABİLİR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement