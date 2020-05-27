AK Parti'li gençler güvenlik güçlerini unutmadı - Son Dakika

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve yönetim kurulu üyeleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında da görevlerinin başında olan polis ve jandarma teşkilatlarına moral ziyaretinde bulundu.



AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve yönetim kurulu üyeleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçlerini görevleri başında ziyaret etti. Ziyarette güvenlik güçlerine tatlı ikramında bulunan AK Parti'li gençler, görevleri başında bulunan güvenlik güçlerine görevlerinde kolaylıklar diledi.



AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, "Her şartta görevlerini ifa etmekten geri kalmayan güvenlik güçlerimizi ziyaret ederek, naçizane tatlı ikramında bulunduk. Özellikle Covid-19 salgını sonrası omuzlarında ki yük daha da arttı. Bizlerde AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları olarak sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimize moral ziyaretinde bulunuyoruz" dedi. - MANİSA