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AK Parti'li gençlerden çevre temizliği

5 saat önce

AK Parti Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları tarafından "Temiz Kemalpaşa Temiz Gençlik" sloganıyla çevre bilincini oluşturmak amacıyla çevre temizliği yapıldı.

AK Parti'li gençlerden çevre temizliği, System.String[]

AK Parti Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları tarafından "Temiz Kemalpaşa Temiz Gençlik" sloganıyla çevre bilincini oluşturmak amacıyla çevre temizliği yapıldı.


AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığında bir araya gelen gençler, gençlik kolları ilçe başkanı Yavuz Yılmaz ile birlikte Binalı Yıldırım Millet Bahçesi'nde çevre temizliği yapıp vatandaşlara kampanya ile ilgili bilgi verdi. AK Parti Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları olarak çevre ve doğa temizliğine karşı duyarlılık oluşturmak adına örnek bir etkinliğe imza attıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Daha yaşanabilir kentler adı altında teşkilatımız ve aramızda bulunan kardeşlerimiz ile caddelerde, parklarda ve mesire alanlarında bir araya gelerek bu farkındalık hareketimizi kentlerimizi çöplerden arındırarak başlatıyoruz. Bilmemiz gerekir ki asıl temizlik kirletmemektir ve bizler bu hareketimiz ile bir nebze de olsa çevre bilinci ile birlikte doğaya olan saygımızı artırmayı gaye edindik. Bizler gelecek nesillerimize daha temiz bir doğa bırakmak istiyorsak, yarının doğasını bugünden korumaya başlamalıyız. Kendimiz kadar yaratılanlara saygı duymamız, bunu gerektirir. Tüm insanlığa daha temiz, güzel bir çevrede mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Millet Bahçeleri, Yavuz Yılmaz, Kemalpaşa, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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