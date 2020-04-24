AK Parti'li gençlerden, çocuklara '23 Nisan' ziyareti - Son Dakika

AK Parti'li gençlerden, çocuklara '23 Nisan' ziyareti

KIRIKKALE'de, AK Parti Gençlik Kolları üyesi bir grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan çocukları evlerinde ziyaret ederek, miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kırıkkale'de, AK Parti Gençlik kolları üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, evlerinden çıkmayan çocukları ziyaret etti. Palyaço kostümü giyen AK Partili gençler, çocuklara Türk bayrağı, balon, şeker ve kitap hediye ederek, bayramlarını kutladı.

AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Halil Özarslan, Malum onlar koronavirüs nedeniyle evlerinden dışarı çıkamıyor, bizler onların ayağına gittik. Bir nebze olsun onların yüzünü güldürmek istedik. Hediyelerle onları mutlu etmek istedik. Hepsinin yüzü gülüyor, çok neşeliler çok mutlular dedi.