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AK Parti'li gençlerden kitap okuma etkinliği

32 dakika önce

AK Parti Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü kapsamında ücretsiz kitap dağıttı ve kitap okuma etkinliği düzenledi.

AK Parti'li gençlerden kitap okuma etkinliği, System.String[]

AK Parti Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü kapsamında ücretsiz kitap dağıttı ve kitap okuma etkinliği düzenledi.

Gençlik kolları üyeleri, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçenin en işlek park ve bahçelerinde bir araya geldi.

Kitap dağıtan ve yanlarında getirdikleri kitapları okuyan üyeler, okumanın önemine dikkati çekmeye çalıştı.

Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları Başkan Vekili Emrah Sav, yaklaşık iki saat süren etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Dünya Kitap Okuma Yazma Günü. Bizler de farkındalık oluşturmak için Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in Gençlerle Başbaşa adlı kitabını vatandaşlara hediye ettik ve okuduk. " dedi.

Üniversite son sınıf öğrencisi Ayşe Demir ise akranlarının spor, sanat ve kitap okuma gibi faaliyetlerden çok sosyal medyaya zaman ayırdığını dile getirerek, bu durumdan kitap okuma alışkanlığıyla kurtulunabileceğini kaydetti.

Zeytinburnu, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:46 Kaynak: AA
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