AK Parti'li Gençlere "Sosyal Medya ve Kişisel Gelişim" Eğitimi

AK Parti Balıkesir
İl Gençlik Kolları üyelerine "Sosyal Medya ve Kişisel Gelişim" eğitimi veriliyor.
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Muhammed Zahid Bayram, yaptığı açıklamada, "31 Mart'ta en büyük destek yine gençlerden gelecek" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.
Gençlik kolları, il yönetimi, merkez Karesi
ve Altıeylül
ilçe yönetimlerinin katılımıyla "Sosyal Medya Eğitimi ve Kişisel Gelişim" programı düzenlediklerini belirten Bayram, bu çalışmanın gençlik kollarındaki üyelerin kendilerini geliştirmeleri için büyük fayda sağlayacağını ifade etti.
Programda AK Parti'nin vizyonu, insan karakteri, mizacı, doğruluk, dürüstlük, siyasi bilinç, sosyal medya kullanımı ve zaman kullanımı konularında eğitimler verildiğini vurgulayan Bayram, "Bizler AK Parti olarak donanımlı ve kendini yetiştiren bir gençliğe sahibiz. Geleceğin güçlü yöneticileri olacağız. AK Parti, gençliğine her zaman büyük önem veren bir partidir. Bizler ülkemizin geleceği olacağımızın idrakindeyiz. Bu sebeple şimdiden 2023 ve 2071 hedeflerimiz için var gücümüzle çalışıyor, kendimizi yetiştiriyoruz. Özellikle yerel seçim öncesinde teşkilat üyelerimizin katılımıyla gerçekleşecek eğitimlere çok önem veriyoruz." dedi.
Sosyal medya eğitimlerinin önemine de değinen Bayram, şöyle konuştu:
"Düzenleyeceğiniz miting için günlerce çalışıyorsunuz, 50-100 bin kişi geliyor ancak sosyal medya aracılığıyla 100 binlerce kişiye kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. Sosyal medya üzerinden yaptıklarını ve yapacaklarını anlatan siyasiler, tek bir tuşla binlerce insana ulaşma imkanına kavuştu. Balıkesir'de AK Parti Gençlik Kolları olarak sosyal medyayı takip etmesi için 500 kişilik bir ekip kurduk. Belirlenen isimlere, çeşitli zamanlarda sosyal medya konusunda eğitimler verecek, sosyal medyanın önemini anlatacağız.
Bu ekiple Balıkesir'de ve genelde yaptığımız çalışmaları koordineli bir şekilde bu alan üzerinden anlatacağız."