AK Parti'li Gözgeç'ten, Kardelen kestane şekerine ziyaret

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Avukat Emine Yavuz Gözgeç, Kardelen kestane şekerini ziyaret etti.



Kardelen ve Yaylacık markaları ile iç piyasaya, Cardelion markası ile de yurt dışına kestane şekeri üreten İlka Şekerleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Avukat Emine Yavuz Gözgeç'i ağırladı. Firmanın Genel Müdürü Mümin Akgün ve Pazarlama Müdürü Deniz Utku Özdemir tarafından karşılanan Vekil Gözgeç, ilk olarak üretim sahasındaki kadın çalışanları ziyaret etti ve kestanenin, kestane şekerine dönüşümü hakkında bilgiler aldı.



Yaptıkları üretim hakkında bilgi veren İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, üretime 1995 yılında Kardelen markasıyla başladıklarını, iç pazarda bayilik ağını bu markayla kurduklarını ve Bursa'dan başlayarak çevreye illere açıldıklarını söyledi. Mümin Akgün, "Markamıza uygun mağaza konseptleri geliştirdik. Dayanıklı ürünleri piyasaya sunduk ve ambalajlarımızı da güzelleştirdik. Böylece Kardelen markamız iç pazarda büyük ilgi gördü" dedi.



Yurt dışı pazarda ise Kardelen'in telaffuzunda yaşanan zorluklar üzerine, Cardelion markası ile ihracata başladıklarını ve bu markayı dünyanın birçok ülkesinde tescil ettirdiklerini de ifade eden Akgün, "İç pazarda ekonomik ürün talepleri gelmeye başlayınca Yaylacık diye ikinci bir markayla, daha ekonomik ürünleri iç pazara sunmaya başladık. Piyasaya sunduğumuz muhtelif içerikteki kestane şekerini 50 dolayında ambalaj ile satışa sunduk. Türkiye'deki 24, Suudi Arabistan'da 4 şubelerinin yanı sıra Türkiye ve dünyada çok sayıda mağazada ürettiğimiz kestane şekerini satışa sunduk" diye konuştu.



Firma çalışanları ile öğle yemeğinde bir araya gelen Gözgeç, ağırlığın kadınların oluşturduğu çalışma ekibinin soruları cevapladı. Gözgeç, Bursa'nın pek çok sektör gibi gıda sektöründe de önemli markaları olan bir şehir olduğunu belirterek Kardelen kestane şekerinin bu markalardan biri olduğunu söyledi. Vekil Gözgeç, "Çalıştığınız İlka Şekerleme gibi firmaların sayısının artması, hem şehrimiz hem de ülkemiz için büyük kazanç sağlayacaktır. Sizlerin buradaki emekleri, alın terleri ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Kadının elinin değdiği her alan güzelleşiyor, bereketleniyor. Rabbim emeklerinizin karşılığını katbekat versin" dedi.



Kadın istihdamına sağladığı katkı ve kaliteli üretimi ile dünya markası olma yolunda ilerleyen firma yetkililerine teşekkür eden Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti iktidarı döneminde kadın istihdamının artması yönünde yapılan düzenlemeler hakkında da bilgiler de verdi. - BURSA