AK Parti'li Gücüyener'den, akaryakıt istasyonu yapılmak istenen belediye hizmet alanıyla ilgili açıklama

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Sultandere Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu yapmak istediği belediye hizmet alanına ilişkin imar planı değişikliğinin Eskişehir İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde yine Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Haller Gençlik Merkezi yanında işletilen otel ruhsatının mahkeme tarafından iptal edildiğini hatırlattı.

Büyükşehir Belediyesine daha önce bu konularla ilgili uyarıda bulunduklarını belirten Gücüyener, şunları kaydetti:

"Bu alanların ticaret alanına döndürmekten vazgeçilmesi gerekiyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kamunun kullanımına tahsis edilmesi gereken belediye hizmet alanına akaryakıt istasyonu yapmak istedi. İmar planı değişikliği Eskişehir İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yani kentte yaşayanlara hizmet edebilecek kullanımların yer alabileceği kamusal mülkiyetteki bir alanın kaldırılmasını mahkeme kanuna aykırı buldu. Daha önce de belirttiğimiz gibi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi artık kamuya hizmet vermesi gereken alanları ticaret alanına döndürmekten ya da buralarda ticaret yaptırma inadından vazgeçmeli ve Eskişehirlilerin faydasına olacak işler yapmalı."