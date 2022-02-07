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AK Parti'li Gücüyener'den Büyükşehir Belediyesine "Yaşar Kemal Caddesi'ni açın" önerisi - Son Dakika

AK Parti'li Gücüyener'den Büyükşehir Belediyesine "Yaşar Kemal Caddesi'ni açın" önerisi

07.02.2022 15:00
AK Parti'li Gücüyener'den Büyükşehir Belediyesine "Yaşar Kemal Caddesi'ni açın" önerisi

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin trafiğe ilişkin görevini ihmal ettiğini öne sürerek, alternatif yolların yapılması gerektiğini bildirdi.

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin trafiğe ilişkin görevini ihmal ettiğini öne sürerek, alternatif yolların yapılması gerektiğini bildirdi.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, çevre yolu trafiğinin rahatlaması için Yaşar Kemal Caddesi'nin ivedi şekilde açılması gerektiğini kaydetti.

Herkesin görev alanına giren konularda en iyisini yapmasının şehirde yaşayanların yaşam kalitesi ve refahı için elzem olduğunu ifade eden Gücüyener, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin şehir trafiğine ilişkin görevlerini ihmal ettiği tartışmasızdır. Trafik sorunu kıymeti en az bilinen değerlerimizden zamanımızdan çalmaktadır. Trafiğin sorun olmaktan çıkması, bir yerden bir yere sorunsuzca ulaşabilmemiz çalışmak için de sağlık adına dinlenmek için de vakit kazandıracak, sorunlu ulaşımın ortaya çıkarttığı stresi de önemli ölçüde azaltacaktır. Şehirde yollar ulaşım için değil otopark geliri elde etmek için kullanılıyor. Belediyelerin ücretsiz halkın istifadesine sunması gereken otoparklardan iz yok. Bunun yerine ücretli otoparklara mecbur bırakmak için çevre düzenlemesi bitkilerle değil dubalarla yapılıyor. Birkaç ay önce alternatif yollardan sadece birisi niteliğinde olan ve çevre yolu trafiğini de rahatlatacak Yaşar Kemal Caddesi'nin açılması yönünde çözüm önerisi sunduk.

???????Kar ve belediyelerin yolları kar ve buzdan gerektiği gibi arındıramaması kış aylarında ulaşım çilesini katladı. Seyitgazi yolu ve çevre yolu arasındaki bağlantı niteliğinde olabilecek Yaşar Kemal Caddesi, güney aksa alternatif bir yol olarak sadece çevre yolu değil şehir içi trafiğini de rahatlatacaktır. Yol kenarı otoparklarla, dubalarla, şehir trafiğini içinden çıkılmaz hale getirmeyi değil, gündelik hayatı kolaylaştırmayı seçin."

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Eskişehir, AK Parti, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Gücüyener'den Büyükşehir Belediyesine 'Yaşar Kemal Caddesi'ni açın' önerisi - Son Dakika


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