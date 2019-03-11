AK Parti'li Gülaçar'dan Taksim'deki Olaya Tepki

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Dinimizin, namusumuzun ve şerefimizin temelinin ifadesi olan ezanımıza saldıranlar; dinden, namustan ve şereften nasiplenmemiş mahluklardır" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Dinimizin, namusumuzun ve şerefimizin temelinin ifadesi olan ezanımıza saldıranlar; dinden, namustan ve şereften nasiplenmemiş mahluklardır" dedi.



AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, Tuşba Belediye Başkan Adayı Salih Akman ve partililerle Kasımoğlu ve Dilimli başta olmak üzere birçok mahalleyi ziyaret etti. Ziyaretleri esnasında 31 Mart seçimlerine yönelik açıklamalarda bulunan Gülaçar, "Meclis çalışmalarımıza ara verdiğimiz ilk günden bu yana Van'da birçok ilçenin yanı sıra yüzden fazla mahalleyi ziyaret ettik. Bugün ki ziyaret programımız Tuşba'ydı. Kasımoğlu Mahallesi'nden başlayarak onlarca mahalleyi ziyaret ettik ve hemşehrilerimizin samimi muhabbetlerine ortak olduk. Gideceğimiz mahallelere 1-2 saat önce haber vermemize rağmen mahalle/köy sakinleri bizleri yollarda karşılıyordu. İnanılmaz coşkulu bir gün ve bizlere şehrin geleceği adına umutlandıran bir gündü" dedi.



Mahalle ziyaretlerinin ardından toplantılara da katılan Gülaçar, "Van, 31 Mart'ta ak belediyecilikle yeniden buluşacak. Dün projelerinin bir bölümünü açıklayan Büyükşehir Adayımız Necdet Takva'yı dinlemeye gelen Van halkı, projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Van'ın en önce huzura ihtiyacı var. Ardından potansiyeline uygun muhteşem icraatlar. Bu şehirde yaşayan gençlerimizin geleceğine yönelik çalışmalar. Van halkı bize güvensin, inansın ve geleceğini oylasın" diye konuştu.



Taksim'de yaşanan olayla ilgili de konuşan Osman Nuri Gülaçar, "Dinimizin, namusumuzun ve şerefimizin temelinin ifadesi olan ezanımıza saldıranlar; dinden, namustan ve şereften nasiplenmemiş mahluklardır. Her defasında tüm kutsallarımıza nefretini kusanlar, asla bu topraklarda söz sahibi olamayacak. Dinimize, namusumuza ve şerefimize kasem olsun" ifadelerini kullandı.



Mahalle programlarının ardından merkezde hasta ziyaretlerinde bulunan Gülaçar; önce Hacı Raşit Aksüt'e, daha sonra ise kendi dedesinin kardeşi Şefik Gülaçar'a geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu. Gülaçar, "Bu dava dua ile ayaklandı dualar ile ayakta kalacak. Dualarını almak üzere değerli büyüğümüz Hacı Beşir Aksüt ve amcamızı evinde ziyaret ettik" şeklinde konuştu. - VAN

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