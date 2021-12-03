Son dakika haber! AK Parti'li Güldal Akşit, hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

AK Parti'li Güldal Akşit, hayatını kaybetti (2)
'10 KASIM'DA ENTÜBE EDİLDİ'
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, hayatını kaybeden eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit'in ölümüyle ilgili hastane önünde açıklama yaptı. Prof. Dr. Ünüvar, Akşit'in sabah saat 09.35'te hayatını kaybettiğini belirterek, "8 Kasım'dan beri tedavi görüyordu. Aynı gün yoğun bakıma alındı ve 10 Kasım'da entübe edildi. Çoklu organ yetmezliği ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Yarın saat 12.00'de Meclis'te düzenlenecek törenin ardından öğle namazına müteakip Kocatepe Camii'nde cenaze namazı sonrası Karşıyaka mezarlığına defnedilecek" dedi.BAŞSAĞLIĞI MESAJLARITBMM Başkanı Mustafa Şentop, Akşit'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza önemli katkılar sunan, önceki dönemlerde AK Parti milletvekilliği, Bakanlık görevlerinde bulunan, güzel insan Güldal Akşit'i kaybettik, üzgünüz. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise yayımladığı mesajında, "Turizm ve Devlet eski Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Danışmanımız Güldal Akşit Hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Türk siyasetinin kıymetli isimlerinden, eski bakanlarımızdan Güldal Akşit Hanıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet, makamını ali eylesin" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "AK Parti'mizin kurucu üyesi, eski bakanlarımızdan Sayın Güldal Akşit'in vefatından derin bir üzüntü duyduk. Tevazusu, her zamanki iyi niyeti ve güler yüzüyle hepimiz için eşsiz bir yol arkadaşıydı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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