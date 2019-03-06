AK Parti'li Gülpınar: Birileri Yanlış Anladı
52 dakika önce
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Siverek'te partisinin seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığını söyledi.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar
, Siverek
'te partisinin seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığını söyledi.
Milletvekili Mehmet Kasım
Gülpınar, Şanlıurfa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısı ile Siverek'te seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmanın farklı yöne çekildiğini ifade etti. Hiçbir zaman polemiklere girmediğini kaydeden Gülpınar, kendisine verilen emanete layıkıyla sahip çıkmaya çalıştığını dile getirdi. Böyle bir gündemle ilgili toplanmaktan dolayı oldukça rahatsız olduğunu dile getiren Gülpınar şunları söyledi:
"Bilmeyen bilmediğini de bilmeyen bir kitleyle karşı karşıyız. Sözlerimin hemen başında vurgulamak istiyorum ki, kendi kifayetsizliklerini örterek oy devşirmek peşinde olanlar AK Parti'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak bir şey alacaklarını zannediyorlar. Ama peşinen söylüyorum buradan size ekmek çıkmaz. Oradaki topluluğa diyorum ki, dört dönem emaneti bize verdiniz. Benim orada mütevazi olmanın gereği 'biz' derken birileri yanlış anladı. Herhalde AK Parti anladı. Başka bir toplumu mu anladı. Ne anladı, bilmiyorum."
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:30 Kaynak: DHA
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