AK Parti'li Gültekin, 23 Nisan'ın, yüz yıldır aynı ruh ve coşkuyla kutlandığını söyledi - Son Dakika

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüz yıldır olduğu gibi aynı ruh, inanç ve coşkuyla, tek yürek olarak kutlandığını, bundan sonra da asırlarca kutlanacağını söyledi.

Gültekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Niğde'deki yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Kente 18 yılda 20,8 milyar liralık yatırım yapıldığını, son 2 yılda da çok önemli yatırımlara imza atıldığını belirten Gültekin, sadece 2020'de salgının yarattığı krize rağmen 8'i şehir hastanesi olmak üzere son teknolojilerle donatılmış 25 hastanenin açılışının yapıldığını anlattı. Gültekin, Niğde'de de 400 yataklı hastane inşaatının sürdüğüne işaret ederek, yatırımlarla kentin sağlık alanında daha da güçleneceğini ifade etti.

Gültekin, Niğde- Ankara otoyolunun hizmete açıldığını, Niğde- Kayseri devlet yolunun 6 kilometrelik bölümünün tamamlandığını, şehir trafiğini rahatlatmak için 36 milyon lira maliyetli 4 demir yolu üst geçit projesinin şehre kazandırıldığını dile getirdi.

İlde 2 bin 500 kişilik spor salonu kompleksinin hizmete açıldığını, yeni stadyum ihalesinin de 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini aktaran Gültekin, Niğde Kalesi ve çevresinin yenilenmesi proje çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

TBMM'nin 101. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, yüz yıldır olduğu gibi aynı ruh, inanç ve coşkuyla, tek yürek olarak kutlandığını, bundan sonra da asırlarca kutlanacağını belirten Gültekin, vatanın bölünmez bütünlüğü ve al bayrak için şehit düşenleri saygı ve rahmetle andı.