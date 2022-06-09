AK Parti'li Günay, AKPM Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonunu ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Günay, AKPM Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonunu ağırladı

09.06.2022 14:34
AK Parti'li Günay, AKPM Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonunu ağırladı

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, AKPM Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonunu, TBMM'de misafir etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, AKPM Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonunu, TBMM'de misafir etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamış ve onaylamamış ülkelerde alınan önlemleri incelemeyi amaçlayan heyet, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Milletvekili Günay, misafir heyet ile AKPM heyeti üyelerinin bazıları ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Fatma Aksal ile bir araya geldi.

Raportörle birlikte ilgili heyete, bu bağlamda kadınların şiddete karşı korunmasına ilişkin mevzuattaki hükümler, özellikle de Türkiye'de yakın zamanda yürürlüğe giren yeni mevzuatın sözleşme hükümleriyle ne kadar uyum içinde olduğunu, Türkiye'nin sözleşmenin de dışında çok daha etkin uygulamaları kapsadığı ve başarılı uygulamalar anlatıldı.

Günay, 27 Mayıs 2022 tarih ve 31848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ayrıntılarını raportörle paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, İstanbul Sözleşmesi'nin çerçeve bir sözleşme olduğunu belirterek, uygulamada ne tür kanunların ve politikaların olduğunun çok önemli olduğunu bildirdi.

Türkiye'de dünyada henüz uygulanmayan Kadın Destek Uygulaması (KADES), Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) gibi başarılı politikalarının olduğunu vurgulayan Günay, şunları kaydetti:

"Konuk heyetin ilgili bakanlıklarımıza yaptıkları ziyaretlerden çok etkilendiklerini ve uygulama örneklerini öğrendiklerini gözlemledik. Kadına şiddet ve aile içi şiddeti bir bütün olarak ele alıyoruz ve en önemli önceliğimiz olmuştur. Kadına şiddet ve aile içi şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesini imzalamadan başladı. Türkiye sözleşmeden çekildi diye mücadelemiz bitmeyecek. 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın ilki 2007-2010 yıllarını kapsıyordu. 2008 yılında TBMM bünyesinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nu kurduk. Konseyde şunu da görüyoruz birçok taraf olan ülkede yeterli hukuki düzenlemeler ve uygulamalar yok. Bu rapor o yüzden önemli olacak, tüm ülkelerin kadına şiddetle mücadelede mevcut durumu ortaya çıkacak.

Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezası artırılmaktadır. Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi hali bu suçun nitelikli halleri arasına alınmıştır. Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller müstakil bir suç haline gelmiştir. Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı kasten yaralama katalog suçlar arasında yer alacak."

YORUMLAR
500
AK Parti'li Karahocagil: 'Hayata geçirdiğimiz projelerle milletimizin yanında olduk' AK Parti'li Karahocagil: 'Hayata geçirdiğimiz projelerle milletimizin yanında olduk' AK Parti'li Aydemir: 'İYİ Parti ve CHP birbirine tuzak kuruyor' AK Parti'li Aydemir: 'İYİ Parti ve CHP birbirine tuzak kuruyor'
Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Günay, AKPM Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonunu ağırladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:51:18. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Günay, AKPM Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonunu ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement