AK Parti'li Günay, AKPM Kadın Grubu'nun üyesi oldu - Son Dakika
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AK Parti'li Günay, AKPM Kadın Grubu'nun üyesi oldu

17.03.2022 13:03
AK Parti'li Günay, AKPM Kadın Grubu'nun üyesi oldu

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, AKPM Kadın Grubu'nun üyesi oldu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, AKPM Kadın Grubu'nun üyesi oldu.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Despina Chatzivassiliou-Tsovilis başkanlığında "women@pace" "Kadın@AKPM" Grubu oluşturuldu. Günay ise bu grubun üyesi oldu.

Grubun gerçekleştirdiği ilk toplantısındaki görüşlerine yer verilen Günay, Ukrayna'da yaşananlar ve sivillerin karşı karşıya kaldığı zulüm karşında acılarını gönülden paylaştıklarını iletti.

Savaş ve kaos ortamlarında en çok kadınların ve çocuklar etkilendiğini belirten Günay, şunları kaydetti:

"Şu anda da 3 milyona yakın kadın eşlerini, kardeşlerini, babalarını arkada bırakarak çocuklarının geleceği için göçmen konumuna düştü, bir belirsizliğe doğru yola çıktılar. Önceliğimiz göçmenlerin korunması ve hayatlarını idame ettirmesi ancak kadın ve çocukların en fazla karşılaştıkları tehdit cinsiyet bazlı şiddet ve insan kaçakçılığı. Fiziksel ve cinsel her türlü suistimale açık hedef grup haline geliyorlar. BM Nüfus Fonu'nun 2019 verilerine göre Kırım ve Donbas'da son 8 yılda 15 yaş üstü kadınların yüzde 75'i fiziksel veya cinsel istismara maruz kalmışlar. Cenevre Sözleşmesi kapsamında kadın ve çocukların korunmasına yönelik maddeler olmasına rağmen, cinsel istismar bir insan hakkı ihlali olarak tanınmamakta sadece onura karşı işlenen bir suç olarak görülmektedir. Bu konuda Konsey'deki kadınlar olarak birlikte politikalar geliştirmeli ve tüm dünya kadınlarının sesi olmalıyız."

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Avrupa Konseyi, Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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