AK Parti'li Günay, "Belene Adası'ndan Sesler: Avrupa'da son toplama kampı" etkinliğinde konuştu - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, "Belene Adası'ndan Sesler: Avrupa'da son toplama kampı" adlı etkinlikte konuştuğu bildirildi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Lund Üniversitesi ve Balkanlar'da Adalet, İnsan Hakları, Kültür ve İşbirliği Derneği'nin düzenlediği etkinlikteki görüşlerine yer verilen Günay, şunları kaydetti:

" Bulgaristan'da Tuna Nehri üzerinde bulunan Belene Adası, bugün soyları, inançları nedeniyle soykırıma uğrayan ve insan hakları konusunda tarihte kara bir leke olan, 1989 yılına kadar hüküm süren komünist rejimin zulmünün en belirgin simgesi olmuştur. Kampta, 1987'de kapatılana kadar 23 binden fazla kişi tutulmuştur. Bugün burada bu zulmün tanığı olmuş ve babalarının nasıl işkence gördüğünü yaşamış soydaşlarımız var. Bu olaylar yaşanırken tüm dünya adeta izledi. Avrupa sanki hiç yaşanmamış gibi suskun. Bugün bu yaraların kapanmadığını tam tersi oldukça taze olduklarını net bir şekilde görüyor ve hissediyoruz. Bugün hala mağdurlar için medikal, psikolojik ve hukuki hiç bir hak ve destek yok. Bu konuda en üst kurum olan AİHM'in de herhangi bir karar alınmamış olması oldukça üzücü ve kabul edilemez."

Milletvekili Günay, Belene'nin simgesi olduğu bu soykırım ile alakalı farkındalık çalışmaları yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu konu ile alakalı bir strateji belirlenmeli ve bu doğrultuda farkındalık çalışmaları yapılmalı. Bu tarz olayların tekrar etmemesi, akıllardan bile geçirilmemesi için bu konunun özelinde bu çalışmaların yapılması şart. Eskişehir'de de Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımız ve hemşerilerimiz var, aralarında bu soykırıma tanık olanlar var. Bunun uluslararası kamuoyunda duyurmak ve geçmişle yüzleştirilmesini sağlamak, yaraların sarılmasına olanak tanımak için bunu yapmalıyız. Avrupa Konseyi'nde bizler de üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Emine Nur Günay, konuyla ilgili Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yapılacak her türlü çalışma için elinden geleni yapacağını belirterek, uluslararası kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi için çalışılması gerektiğini vurguladı.