Üye Girişi
AK Parti'li Günay, "Belene Adası'ndan Sesler: Avrupa'da son toplama kampı" etkinliğinde konuştu - Son Dakika

AK Parti'li Günay, "Belene Adası'ndan Sesler: Avrupa'da son toplama kampı" etkinliğinde konuştu

10.12.2021 15:59
AK Parti'li Günay, "Belene Adası'ndan Sesler: Avrupa'da son toplama kampı" etkinliğinde konuştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, "Belene Adası'ndan Sesler: Avrupa'da son toplama kampı" adlı etkinlikte konuştuğu bildirildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, "Belene Adası'ndan Sesler: Avrupa'da son toplama kampı" adlı etkinlikte konuştuğu bildirildi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Lund Üniversitesi ve Balkanlar'da Adalet, İnsan Hakları, Kültür ve İşbirliği Derneği'nin düzenlediği etkinlikteki görüşlerine yer verilen Günay, şunları kaydetti:

" Bulgaristan'da Tuna Nehri üzerinde bulunan Belene Adası, bugün soyları, inançları nedeniyle soykırıma uğrayan ve insan hakları konusunda tarihte kara bir leke olan, 1989 yılına kadar hüküm süren komünist rejimin zulmünün en belirgin simgesi olmuştur. Kampta, 1987'de kapatılana kadar 23 binden fazla kişi tutulmuştur. Bugün burada bu zulmün tanığı olmuş ve babalarının nasıl işkence gördüğünü yaşamış soydaşlarımız var. Bu olaylar yaşanırken tüm dünya adeta izledi. Avrupa sanki hiç yaşanmamış gibi suskun. Bugün bu yaraların kapanmadığını tam tersi oldukça taze olduklarını net bir şekilde görüyor ve hissediyoruz. Bugün hala mağdurlar için medikal, psikolojik ve hukuki hiç bir hak ve destek yok. Bu konuda en üst kurum olan AİHM'in de herhangi bir karar alınmamış olması oldukça üzücü ve kabul edilemez."

Milletvekili Günay, Belene'nin simgesi olduğu bu soykırım ile alakalı farkındalık çalışmaları yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu konu ile alakalı bir strateji belirlenmeli ve bu doğrultuda farkındalık çalışmaları yapılmalı. Bu tarz olayların tekrar etmemesi, akıllardan bile geçirilmemesi için bu konunun özelinde bu çalışmaların yapılması şart. Eskişehir'de de Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımız ve hemşerilerimiz var, aralarında bu soykırıma tanık olanlar var. Bunun uluslararası kamuoyunda duyurmak ve geçmişle yüzleştirilmesini sağlamak, yaraların sarılmasına olanak tanımak için bunu yapmalıyız. Avrupa Konseyi'nde bizler de üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Emine Nur Günay, konuyla ilgili Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yapılacak her türlü çalışma için elinden geleni yapacağını belirterek, uluslararası kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi için çalışılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti'li Günay, Belene Adası'ndan Sesler: Avrupa'da son toplama kampı etkinliğinde konuştu
AK Parti'li Günay, Belene Adası'ndan Sesler: Avrupa'da son toplama kampı etkinliğinde konuştu

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa Konseyi, Milletvekili, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Günay, 'Belene Adası'ndan Sesler: Avrupa'da son toplama kampı' etkinliğinde konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Show TV'de yayınlanan Aziz, dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi 16:09 Show TV'de yayınlanan Aziz, dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi
Gram altından yeni rekor: 794, 55 TL 16:05 Gram altından yeni rekor: 794, 55 TL Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü 14:07 Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu 12:36 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor

Son Dakika Haberleri
16:10 Son dakika: Ticaret Bakanlığı, stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza kesti
16:08 Beşiktaş, beklediği cevabı aldı! Alman hocanın kararı siyah-beyazlı takımı çok şaşırttı
16:05 Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu
16:04 Gram altından yeni rekor: 794, 55 TL
15:48 Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi
15:46 Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim
15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım
15:32 Hayvanseverlere güzel haber! Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra bitecek
15:31 Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor
15:18 Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı!
Son dakika: Ticaret Bakanlığı, stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza kesti Son dakika: Ticaret Bakanlığı, stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza kesti         
16:10
Beşiktaş, beklediği cevabı aldı! Alman hocanın kararı siyah-beyazlı takımı çok şaşırttı Beşiktaş, beklediği cevabı aldı! Alman hocanın kararı siyah-beyazlı takımı çok şaşırttı         
16:08
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar         
14:58
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı         
12:39
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 16:19:58. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Günay, "Belene Adası'ndan Sesler: Avrupa'da son toplama kampı" etkinliğinde konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement