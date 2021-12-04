AK Parti'li Günay, Çifteler ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Didem Ayyıldız, Çifteler ilçesinde bir dizi program gerçekleştirdi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Günay ve Ayyıldız öncelikle beraberindeki Kaymakam Mehmet Uğur Aslan ve İlçe Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile Çifteler Gönüllüler Derneği'ni ziyaret etti.

Daha sonra, Eskişehir Valiliği himayesinde Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın koordinesinde yürütülen Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Destek Projesi'nin Çifteler ilçesindeki tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, Çifteler Gönüllüler Derneğinin engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların topluma kazandırılmasını amaçladığını belirtti.

Her yaştan vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ettiklerini belirten Günay, şunları kaydetti:

"Daha sonra Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Mustafa Yeşil ve AK Parti Çifteler Kadın Kolları Başkanı Serpil Can ile Fadime Koçer'i ziyaret edip hem kendisiyle hem ailesi ile sohbet gerçekleştirdik. Engelli vatandaşlarımız bizler için çok değerli. Onların topluma katılımları, mutluluğu, rahatı bizim sorumluluğumuz. Bugün Fadime hanımın anne ve babası ile tanıştık. 81 yaşındalar, Allah uzun ömürler versin her ikisine de. Devlet olarak verilen desteklerin engelli ailelerinin hayatlarını nasıl kolaylaştırdığına bir kez daha tanık olduk. Bugün bir kez daha anlıyoruz ki empati ve sağduyu bütün engelleri aşar."

Milletvekili Günay, Mobil KETEM Destek Projesi'ne ilişkin şunları bildirdi:

"Kanser gibi önemli bir hastalığa karşı en büyük kozumuz erken teşhis. Son yıllarda kanser vakalarındaki artış endişe verici boyutlarda. Burada devletimiz halk sağlığı açısından çok önemli bir adım atıyor. İlçelerimizdeki vatandaşlarımızın ayağına Mobil KETEM'lerle gidiliyor. Her vatandaşımız özellikle kadınlarımız bu fırsatı değerlendirmeli, kendisi ve çevresini taramalara dahil etmeli. Özellikle meme kanserindeki artış ve rakamlar ortada. Düzenli kontrol ve tarama çok hayatlar kurtardı ve kurtarmaya devam ediyor. Bunun için bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Çevremizi harekete geçirmeliyiz. Herkes etrafındaki 3 ismi taramaya yönlendirsin ve bunu takip etsin. Bu hareketi genişletelim."