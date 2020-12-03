AK Parti'li Günay'dan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye ziyaret - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığında gerçekleştirilen ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Günay, Bakan Pakdemirli ve ekibiyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çiftçi ve üreticilerin sorunlarını ilettiğini bildiren Günay, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ile çözüm odaklı değerlendirmeler yaptık. Öncelikli gündem maddemiz çiftçilerimizin borç yapılandırmasıydı. Diğer bir konu ise Tarım Kredi Kooperatifleri ile çalışan üreticilerin toplamda daha yüksek faiz ödemesiydi. Bakanımız borç yapılandırması konusunda çalışmaların yapıldığını ve yüksek maliyetli kredi kullanımı inceleyeceklerini belirtti. Eskişehir'in IPARD kapsamında olmayışını toplantıda dile getirdim. Şehrimiz için diğer önemli bir konu ise ilçelerimizin IPARD kapsamında olmaması. Bu nedenle yeterince destek alamadığını, çevre bölgelere göre dezavantajlı konumda bulunduğunu ve mağdur olduğunu tekrar ilettim. Bu konunun AB ile tekrar gündemde olduğu ve konu üzerinde çalışıldığı belirtildi. Bizlere sahadan gelen diğer talepler Çiftçi Kayıt Sistemi, tarımsal girdi maliyetleri, belli ürün fiyatları, tarımsal sulama, tarımsal elektrik tahsilat şekli gibi diğer konuları da ilettik. Destek modelleri ve süt/yem paritesi hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık."

Günay, Bakan Pakdemirli'ye ve ekibine bu verimli ve bilgilendirici toplantı için Eskişehir ve ilçeler, çiftçi ve üreticiler adına teşekkür etti.

Pandemi döneminde tarımda kendi kendine yeterli olabilmenin ne kadar önemli olduğunu dünyanın anladığına değinen Günay, "Tarım çok stratejik bir sektör oldu. Bu bilinç ve vizyon ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmalar devam ediyor. Güzel sonuçlar alacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.