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AK Parti'li Günay, ilçe kara yollarıyla ilgili açıklamada bulundu - Son Dakika

AK Parti'li Günay, ilçe kara yollarıyla ilgili açıklamada bulundu

24.12.2021 12:34
AK Parti'li Günay, ilçe kara yollarıyla ilgili açıklamada bulundu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'in ilçe yol projeleri ve yatırımları hakkında açıklamada yaptı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'in ilçe yol projeleri ve yatırımları hakkında açıklamada yaptı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamada, sürekli iletişim halinde oldukları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol projelerini takip ettiğini belirten Emine Nur Günay, şunları kaydetti:

"Her can bizim için çok değerli, hiçbir bedel giden canı telafi edemez. İnsan hayatından bahsediyoruz, bu işin iktidarı veya muhalefeti olmaz. Hele hele siyaseti hiç olmaz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu şiar edinmiş bir lider olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman insana hizmeti ön plana almıştır. Bu hizmetin siyaseti olmaz, burada canlardan bahsediyoruz. Sorun varsa çözüm mercileri ortadadır. İletişime geçersiniz ya da iletişimde olanlardan bilgi alırsınız. Yıl sonu itibariyle gelinen aşamaları ve iki müjdeyi hemşerilerimle paylaşmak isterim. En son 12 Ekim'de Eskişehir Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettim ve 4 ilçe yolunu da masaya yatırdık, Genel Müdürümüz anında gerekli talimatları verdi. Eskişehir- Alpu ve Eskişehir- Sarıcakaya yol yapımı devam ediyor. Her iki yolun da 2022 içinde tamamlanıp, 2023 başında bitmesi hedefleniyor."

Günay, Eskişehir-Alpu- Mihalıççık kara yolunun 85 kilometre uzunluğunda tek yol projesi olarak planlandığına değinerek, Eskişehir-Alpu arasındaki 39 kilometrelik kesimin bölünmüş yol olarak yeniden projelendirildiğini bildirdi.

Bu süreçte talepler doğrultusunda Alpu-Mihalıççık kara yolunun projesinin tamamlandığını belirten Günay, şöyle devam etti:

"2022 yılı yatırım programına alınması için teklif edilecektir. Başta talimatı ve yakın takibi için Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüze hemşerilerim adına teşekkür ederim. 12 Ekim'teki ziyaretimde Uraloğlu'na Seyitgazi- Kırka dosyamızı takdim ettik ve Seyitgazi Kırka kara yolunun bir an önce gerçekleşmesini rica ettik. Sayın Uraloğlu gerekli bilgileri alıp, 2021 sonuna kadar proje çalışmasının tamamlanması talimatını verdi. Kısacası ilçe yollarını yakından takip etmekteyiz ve hükümetimiz her yatırımda olduğu gibi 4 ilçe yolu yatırımlarını da gerçekleştirecektir. Sarıcakaya ve Alpu yollarının 2022 sonuna kadar büyük bir bölümünün bitmesi ve 2023 başlarında tamamlanması hedeflenmektedir."???????

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Emine Nur Günay, Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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