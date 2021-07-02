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AK Parti'li Günay, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı"nı değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti'li Günay, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı"nı değerlendirdi

02.07.2021 15:11
AK Parti'li Günay,

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı"na ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı"na ilişkin açıklamada bulundu.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, kadına karşı işlenen şiddet suçlarıyla ise çok daha dikkatle ve kararlıkla mücadele edilmesini gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 4. Ulusal Eylem Planı'nın kadınlara verilen değerin, önemin ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda kararlılığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Günay, şöyle devam etti:

"Yapılan birçok düzenlemeyle ülke olarak kadına karşı şiddetle mücadelede daha ileri bir aşamaya geçiyoruz. 2025 yılına kadar uygulanacak bu eylem planı, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, medya mensupları, üniversiteler, uluslararası kuruluşların temsilcileri, kısaca ilgili tüm paydaşların katkılarıyla hazırlandı. Eylem planı 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırıldı. Bütüncül yaklaşımla hazırlanan bu planla kadına karşı şiddetin tamamen ortadan kalkmasını amaçlıyoruz. Şiddete uğrayanın kadın veya erkek, çocuk veya yaşlı, engelli veya engelsiz olması fark etmiyor. Kanun herkesi koruma altına alıyor. Önleyici, koruyucu, eğitici ve cezalandırıcı boyutlarını görüyoruz. 4. Yargı Paketi'nin kapsamında şiddetle mücadeledeki düzenlemeler de bulunuyor."

Günay, toplumsal konularda toplum mutabakatının da çok önemli olduğuna değinerek, 4. Ulusal Eylem Planı herkesi okuması, bilgi sahibi olması ve desteklemesi gerektiğini bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Günay, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı değerlendirdi - Son Dakika


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