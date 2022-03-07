AK Parti'li Günay kadına yönelik şiddetle mücadele için hazırlanan yeni reform paketini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, kadına şiddetle mücadele kapsamında hazırlanan yeni reform paketiyle ilgili açıklamada bulundu.

Milletvekili Günay, yaptığı yazılı açıklamada, yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece takım elbise giyip kravat takarak, ellerini önünde birleştirip başını yana eğerek sergilenen tiyatro vari görüntüler takdiri indirim gerekçesi olmayacaktır. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı altı aydan dokuz aya çıkarılacaktır. Fiziken veya iletişim araçları vasıtasıyla yapılan ısrarlı takip eylemleri, artık cezası altı aydan iki yıla kadar hapisle sonuçlanacak bir suç olarak işlem görecektir. Belli durumlarda bu suç için tutuklama kararı da verilebilecektir. Aynı şekilde eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları da katalog suç düzenlemesine dahil edilerek tutuklama kararları kolaylaştırılacaktır. Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde Baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir. Paket kısa süre içerisinde TBMM gündemine gelecek. Biz de bu düzenleme için gün sayıyoruz."