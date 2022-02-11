AK Parti'li Günay, Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Emine Nur Günay, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Günay uluslararası arenada da kadın erkek eşitliğine yönelik çeşitli etkinliklerde çalışmalar ve konuşmalar gerçekleştirmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun Meclis altında yapılanmış 19 ihtisas komisyonundan biri olduğunu kaydetti.

Komisyonun misyonunun kadın haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak Türkiye'nin ve uluslararası alandaki gelişmeleri izleyerek bu gelişmeler konusunda TBMM'yi bilgilendirmek olduğunu anımsatan Günay, şunları bildirdi:

"Komisyonun vizyonu ise kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına ilişkin sorunların gerek yasal düzeyde gerek uygulamada iyileştirilmesini sağlayarak etkili bir parlamenter denetim oluşturmaktır. Bir kadın milletvekili olarak her zaman kadınlarımızın ekonomik, sosyal, siyasi haklarının tam kullanılması konusunda takipçi oldum. Özellikle sosyal ve hukuki alanda haklarının farkında olmaları ve kullanmaları çok önemli. Burada uygulamada aksama yaşanan alanları tespit etmek ve çözüm üretmek adına yasama olarak bizlere büyük görevler düşüyor. Avrupa Konseyi çalışmaları ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu arasında da bir köprü olacağıma inanıyorum. Bu çalışmaların bir parçası olarak kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğinin sağlanması anlamında katkı sunacak olmaktan son derece mutluyum."