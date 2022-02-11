Üye Girişi
AK Parti'li Günay, Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu - Son Dakika

AK Parti'li Günay, Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu

11.02.2022 15:16
AK Parti'li Günay, Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Emine Nur Günay, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Emine Nur Günay, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Günay uluslararası arenada da kadın erkek eşitliğine yönelik çeşitli etkinliklerde çalışmalar ve konuşmalar gerçekleştirmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun Meclis altında yapılanmış 19 ihtisas komisyonundan biri olduğunu kaydetti.

Komisyonun misyonunun kadın haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak Türkiye'nin ve uluslararası alandaki gelişmeleri izleyerek bu gelişmeler konusunda TBMM'yi bilgilendirmek olduğunu anımsatan Günay, şunları bildirdi:

"Komisyonun vizyonu ise kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına ilişkin sorunların gerek yasal düzeyde gerek uygulamada iyileştirilmesini sağlayarak etkili bir parlamenter denetim oluşturmaktır. Bir kadın milletvekili olarak her zaman kadınlarımızın ekonomik, sosyal, siyasi haklarının tam kullanılması konusunda takipçi oldum. Özellikle sosyal ve hukuki alanda haklarının farkında olmaları ve kullanmaları çok önemli. Burada uygulamada aksama yaşanan alanları tespit etmek ve çözüm üretmek adına yasama olarak bizlere büyük görevler düşüyor. Avrupa Konseyi çalışmaları ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu arasında da bir köprü olacağıma inanıyorum. Bu çalışmaların bir parçası olarak kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğinin sağlanması anlamında katkı sunacak olmaktan son derece mutluyum."

YORUMLAR
500

Avrupa Konseyi, Milletvekili, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Günay, Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:26:46. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Günay, Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement