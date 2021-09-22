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AK Parti'li Günay, Mihalıççık ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti'li Günay, Mihalıççık ilçesini ziyaret etti

22.09.2021 16:52
AK Parti'li Günay, Mihalıççık ilçesini ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Mihalıççık ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Mihalıççık ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Günay, ilçenin 61 milyon liralık projelerinin onayının alındığını bildirdi.

Tarımsal sulama konusunda Eskişehir'e son yıllarda çok önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Günay, şu bilgileri paylaştı:

"Mihalıççık ilçemizde son 3 yılda yapımı biten ve devam eden baraj ve göletleri yakından takip ediyoruz. Gündemimizdeki 4 göletten biri olan Güreş Göleti'nin gövde dolgusu 2020 sonunda tamamlanarak su tutmaya başladı. 11 milyon 400 bin liralık yatırım olan Güreş Göleti'nin temelden yüksekliği 29 metre olup, 530 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip, depolanacak su ile 1110 dekar tarım arazisi sulanacak. Yapılacak sulu tarım ile 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 842 bin 600 lira gelir artışı sağlanması hedefleniyor. 35 milyon lira maliyeti olan Seki Göleti Projesi tamamlanmış olup, söz konusu yapım işi 2022 yılı yatırım programına alındı. Ömerköy-2 Göleti yapım işi projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Dereçatı Göleti'nin ise 2022 yatırım planında olması için talebimizi DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ilettik, değerlendirip önerecekleri sözünü aldık. Yaklaşık maliyeti 90 milyon lira civarında. Böylece DSİ toplamda 156 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapmış oluyor."

Emine Nur Günay, AK Parti Mihallıççık İlçe Teşkilatı ile Seki ve Obruk köylerini ziyaret edip, vatandaşlarla görüştü. Günay'a, AK Parti İlçe Başkanı Soner Ergün, İlçe Kadın Kolları Başkanı Suzan Karakaya ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Demir eşlik etti.

Çiftçinin ihtiyaçlarının farkında olduklarını belirten Günay, verimli üretimi her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti'li Günay, Mihalıççık ilçesini ziyaret etti
AK Parti'li Günay, Mihalıççık ilçesini ziyaret etti

Milletvekili, Mihalıççık, Eskişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Günay, Mihalıççık ilçesini ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Günay, Mihalıççık ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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