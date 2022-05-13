AK Parti'li Günay, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Günay, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu değerlendirdi Açıklaması

13.05.2022 18:17
AK Parti'li Günay, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun yasalaşmasıyla ilgili, "Umuyorum ki bu kanunu uygulayacak şiddet olayları bir daha asla yaşanmaz." ifadesini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun yasalaşmasıyla ilgili, "Umuyorum ki bu kanunu uygulayacak şiddet olayları bir daha asla yaşanmaz." ifadesini kullandı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Günay, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Ebe ve Hemşireler Haftası dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Programda değerlendirmelerde bulunan Günay, sağlık çalışanlarına şiddet ve malpraktis konularının üzerine kararlılıkla gittiklerini ve kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini vurguladı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarına ilişkin düzenlemeyi TBMM'den geçirmelerinin mutluluğu ve huzuru içinde olduklarını aktaran Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Umuyorum ki bu kanunu uygulayacak şiddet olayları bir daha asla yaşanmaz. Sağlık çalışanlarımızın özellikle pandemi döneminde ortaya koydukları üstün gayret ve özverinin farkındaydık. Sağlık çalışanlarına şiddet ve malpraktis konuları üzerine kararlılıkla gittik ve kararlı bir şekilde mücadele ettik ve bu konuyu yasalar ile koruma altına aldık. Sağlık çalışanlarımıza şiddet kabul edilebilir bir durum değil. İlgili bakanlıklarımız ortak çalışmalarını yaptılar ve kanun Meclis'ten geçti. Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi kabul edildi, hepimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Milletvekili Günay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarının her birinin hakları için üstün bir gayret ve çaba içinde olduğunu belirtti.

Bu törenden bir gün önce Bakan Koca'yı makamında ziyaret ettiği bilgisini veren Günay, şunları kaydetti:

"Hepinize selamlarını iletmemi istedi. Sizlerin huzurunda emekleri ve destekleri için kendisine teşekkürü bir borç biliyoruz. Yine, Cumhurbaşkanımızın 14 Mart'taki iradeleri ile başlayan bu süreçte en büyük destekçimiz olduğu için şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlık çalışanları ile ilgili düzenlemenin yanı sıra kadına şiddet konusunda da birçok düzenleme gerçekleştirildi. Burada da gördüğüm üzere hem sağlık çalışanı hem kadın popülasyonu oldukça fazla. Hiçbir kadının asla yaşamasını istemediğimiz kadına şiddet konusunda sıfır tolerans ile devam ettiğimiz bu yolda hem sağlık çalışanı olarak hem kadın olarak sizleri iki kere yasalarla koruma altına almaya gayret ettik. Şiddet maalesef toplumsal bir sorunumuz ve toplumsal mücadele ile inşallah birlikte üstesinden geleceğimiz konular arasında. Herkes bu konu ile alakalı kendinde bir sorumluluk hissetmeli ve bu mücadelede en etkin şekilde yer almalı. Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet ile ilgili kanunun hayırlı olmasını temenni ediyor, ebe ve hemşirelerimizin bu kıymetli günlerini kutluyorum."

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Emine Nur Günay, Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Günay, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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