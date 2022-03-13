AK Parti'li Günay, sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti'li Günay, sağlık çalışanlarını ziyaret etti

13.03.2022 15:20
AK Parti'li Günay, sağlık çalışanlarını ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Milletvekili Günay, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Soner Yılmaz, 112 Acil Servis Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaşar Bildirici ile İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge'yi ziyaret etti.

Ziyaretlerinde sağlık çalışanlarına tüm Eskişehirliler adına teşekkürlerini ileten Günay, şunları kaydetti:

"Şehrimizin çok değerli sağlık kuruluşlarını ve birimlerini ziyaret ederek istişarede bulunduk. Sağlık çalışanlarımızın özellikle pandemi döneminde ortaya koydukları üstün gayret ve özverinin farkındayız. İl Sağlık Müdürümüz ve başhekimlerimizin şahsında tüm sağlık çalışanlarımız teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesile ile bir kez daha belirtmek istiyorum ki sağlık çalışanlarına şiddet ve malpraktis konuları üzerine kararlılıkla gittiğimiz, gideceğimiz ve çok daha kararlı mücadele edeceğimiz konular. Sağlık çalışanlarımıza şiddet kabul edilebilir bir durum değil. İlgili bakanlıklarımız ortak çalışmalar yapıyor, en kısa zamanda kamuoyu ile de paylaşılacak. Sadece sağlık çalışanlarımızı değil tüm toplumu ve hepimizi ilgilendiren sorunlar ve birlikte mücadele edeceğiz. Herkes bu konu ile alakalı kendinde bir sorumluluk hissetmeli ve bu mücadelede en etkin şekilde yer almalı."

Yapılan ziyarette ilgililerin talep ve önerilerini de dinleyen Günay, "İlgililerden sağlık kuruluşlarımız ve sistemimiz hakkında talep ve önerilerini dinledik. Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarından, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve güvenliklerinin sağlanması dahil her konuda sorunlarını aktardılar. Bunları rapor olarak sağlık bakanlığımıza ilettik." ifadelerini kullandı.

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Milletvekili, Tıp Bayramı, AK Parti, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Günay, sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika


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