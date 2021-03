AK Parti'li Günay, Seyitgazi ve Mahmudiye ilçeleriyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Seyitgazi ve Mahmudiye ilçeleri ile bağlı köyleri için açıklamada bulundu.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Seyitgazi ve Mahmudiye ilçelerinin belli bölgelerini kapsayan 20 milyon lira bedelli Eskişehir Seyitgazi 2 kısım Arazi Toplulaştırma (AT) ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) Projesi'ne ait ihale izninin Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından onaylandığını bildirdi.

Söz konusu bölge için DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından mayıs ayında ihaleye çıkılacağını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Eskişehir Seyitgazi 2. Kısım AT ve TİGH Projesi Seyitgazi ilçemizin Sarayören ve Değişören mahallelerinin Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yapımı daha önce tamamlanan 'Seyitgazi AT ve TİGH Projesi' kapsamında Seyitgazi Merkez, Doğançayır, Yazıdere, Çukurağıl, Yenikent, Büyükdere, Ayvalı, Arslanbeyli, Taşlık'ta eksik kalan Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri işlerini kapsamaktadır. Seyitgazi AT ve TİGH Projesi kapsamında ayrıca Mahmudiye ilçesine bağlı Yeşilyurt, Tokathan, Güllüce kırsal mahallelerinin eksik kalan Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri işleri gerçekleştirilecektir.

İlçe ve köy ziyaretlerimizde bu talepler ile karşılaştık. Çok şükür bu konuda da sonuç almış olduk. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımız tarafından sürekli gündeme getirilen arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine yönelik yatırım için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye hemşerilerim adına teşekkür ederim. Hükümetimiz büyük ölçekli arazilerde daha verimli tarım üretimi için gerekli her politika uygulamaya kararlı. Eskişehir'imize hayırlı olsun."