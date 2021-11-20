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AK Parti'li Gündoğdu: "50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok" - Son Dakika

AK Parti'li Gündoğdu: "50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok"

20.11.2021 17:58

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Gündoğdu, cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50 artı 1 konusundaki açıklamalara ilişkin, "2023 yolculuğumuzda 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok." dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Gündoğdu, cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50 artı 1 konusundaki açıklamalara ilişkin, "2023 yolculuğumuzda 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok." dedi.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Bolu'da düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katılan Gündoğdu, konuşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan bir videoyla "helalleşme yolculuğuna" çıkacağını duyurmasını hatırlatan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Bunu eski bir sendikacı, demokrasi mücadelesi vermiş ve yeni demokrasi mücadelesi veren MKYK üyesi olarak anlamlı buluyorum. Ama Menderes ve arkadaşlarının idamından sorumlu bir zihniyet... Bu Menderes ve arkadaşlarıyla nasıl helalleşilecek? SSK'daki batan, batırılan, dayak yiyen insanlarla nasıl helalleşilecek? Kat sayı engeliyle önü kesilen yüz binlerce gençle nasıl helalleşilecek? Sırf başörtülü olduğu için Kur'an-ı Kerim dersine girmesi bile engellenen öğretmenle, üniversite kapılarından binlerce, on binlerce genç kızla, hayatı kararan insanlarla nasıl helalleşilecek? En önemlisi PKK'ya sırtını dayayan partinin politikalarını alkışlayarak şehit ve gazi aileleri ile Türk milletiyle nasıl helalleşilecek? Bu helalleşme kavramını geçmiş kirlerden arınma, gelecek yolculuğunda da milletin istediği gibi siyaset yapmaya döndürürlerse anlamlı olacağını, aksi takdirde 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' sözünün geçerli olacağını düşünüyorum."

"50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok"

Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartına ilişkin açıklamalara da değinen Gündoğdu, "Başkanlık sistemi, sistemin temel paradigmasıdır. Yüzde 50+1, yüzde 45, yüzde 40, yüzde 60, yüzde 70 ise sistemin işleyişindeki parametrelerdi. Ama biz başkanlık sisteminin bugüne kadar terörle mücadele, Birleşmiş Milletler'de (BM) temsil, Libya ve Akdeniz sorunu, Yunanistan ile krizler gibi krizlerde faydasını gördük. Bizim 2023 yolculuğumuzda 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, şu anda yürürlükte olan 50 artı 1'in Türkiye'nin işini, istikrarını kolaylaştıran bir sistem olduğunu vurgulayarak, "MKYK'da da bu gündeme geldi. 2023 yolculuğunda böyle bir düşünce ve çalışmamız, parti ve Cumhur İttifakı olarak yok. 2023'ten sonra siyaset konuşuluyorken, gelecek dönemlerde başkanlık sisteminden asla vazgeçmeden içeriğinde birçok şeyi konuşabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Gündoğdu: 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok
AK Parti'li Gündoğdu: 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok
AK Parti'li Gündoğdu: 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok
AK Parti'li Gündoğdu: 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok
AK Parti'li Gündoğdu: 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, cumhurbaşkanı, Gündoğdu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Gündoğdu: '50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Gündoğdu: "50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok" - Son Dakika
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