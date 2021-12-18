AFYONKARAHİSAR - AK Parti'li Gündoğdu: "Kur üzerinden operasyonlar çekildiğini görüyoruz" - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ahmet Gündoğdu, tüm kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ter akıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Gündoğdu, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı için geldiği Afyonkarahisar'da Atatürk Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Gündoğdu, AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu belirtti. Davanın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu için kısa, orta ve uzun vadeli bütün planların yapıldığını anlatan Gündoğdu, "Önce 2023, sonra 2053 daha sonra 2071 yolculuğunda yol haritasını, yol haritasının reçetesini bizden sonraki nesiller için oluşturmak üzere Teşkilat Akademisi'ni organize ettik. Önümüzde 2023 seçimi var. Bir tarafta istikametinde hiçbir sorunu olmayan, ortaklar arasında da istikamet kaygısı yaşamayan Cumhur İttifakı var. Bir yanda da geçmiş siyasi düşüncelerine baktığımızda istikametlerinden, birbirinden 180 derece ayrı olan Millet İttifakı var." diye konuştu.

-"Kur üzerinden operasyonlar çekildiğini görüyoruz"

Gündoğdu, asgari ücret konusunda mükemmel bir karara imza atıldığını vurgulayarak Millet İttifakı ve onun desteklediği partilerin üzüntü yaşadığını iddia etti.

Türkiye'nin birçok alanda yükselen grafik içinde olduğunu dile getiren Gündoğdu şöyle devam etti:

"Bugün hiçbir banka batmamasına rağmen, borsa yükselmesine rağmen, ekonominin ve ticaretin tüm argümanları harika işlemesine rağmen, ihracatta 90 yıllık rekoru kırmamıza rağmen, dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesi olmamıza rağmen kur üzerinden operasyonlar çekildiğini görüyoruz. Biz bu milletin ekmeğini büyütmeye, mağduriyetlerini gidermeye, dün asgari ücretle başladığımız üzere enflasyona ezdirmemeye, emeklilerimiz başta olmak üzere onların durumunu iyileştirmeye, memurların hak kayıplarını önlemeye ve diğer bütün kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ter akıtmaya devam edeceğiz."