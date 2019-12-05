AK Parti'li Gündoğdu'dan Ceren Özdemir cinayeti değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, "Bu tür caniler, artık ömür boyu hapiste kalmalı. Ağırlaştırılmış müebbetle bu tür canilerin tamamı hapisten çıkartılmayacak şekilde, hiçbir aftan yararlanmadan orada çürümeye terk edilmeli." dedi.

Gündoğdu, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Gündoğdu, bu konunun Türkiye'yi derinden yaraladığını, herkesi üzdüğünü, bu tür olayların yaşanmasının toplumu, kendilerini fazlasıyla gerdiğini söyledi.

Gündoğdu, Özdemir'in katil zanlısının olaydan 2 gün önce açık cezaevinden firar ettiğini, daha sonra tanımadığı bir kişiyi evinin önünde öldürdüğünü ifade etti.

Katil zanlısının, tutuklandıktan sonraki ifadesinin, kendini kurtarabilmek için verilmiş bir ifade olduğunu belirten Gündoğdu, "Bu tür caniler, artık ömür boyu hapiste kalmalı. Ağırlaştırılmış müebbetle bu tür canilerin tamamı hapisten çıkartılmayacak şekilde, hiçbir aftan yararlanmadan orada çürümeye terk edilmesi gerekir." diye konuştu.

Türkiye'de son günlerde ceza indirimi taleplerinin geldiğine işaret eden Gündoğdu, bunu isteyenlerin, bu olayı iyi görmesi gerektiğini, ceza indiriminin kişilere karşı suçlarda uygulanmaması gerektiğini dile getirdi.

Olayın işlendiği gün, sosyal medyada hatalı, suçlayıcı açıklama yapanlarla ilgili işlem başlatıldığını anımsatan Gündoğdu, bu tür paylaşımda bulunanların ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ceren'in babasıyla görüştüm, en ağır cezanın verilmesi gerektiğini söyledi, 'Benim kızım bu olayı yaşadı, bir başkası yaşamasın' dedi. Bizim de çocuklarımız var, bu tür olayların yaşanmaması için daha katı tedbirler alınması lazım, ağır cezalar verilmesi gerekir. Bu tür suç işleyenlerin açık cezaevine çıkmaması lazım. Ceren kızımız, hepimizin kızı. Sonuna kadar kızımıza karşı suç işleyenin en ağır cezayı alması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir kişiyi öldüren cani, açık cezaevinde cezasını çekmemeli. Bu konuda yasal düzenleme yapılması lazım. Onunla ilgili de Adalet Bakanımızla görüşeceğim."