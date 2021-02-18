AK Parti'li Güneş: "2023'ü yeni anayasayla karşılamak, milletimize verilecek en güzel armağan olacak" - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 2023'ü yeni anayasa ile karşılamanın, cumhuriyetin 100. yılında millete verilecek en güzel armağan olacağını belirtti.

Güneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gara'da hain ve alçak terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşa ve 3 kahraman askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi; şanlı Türk ordusunun, bu katliamı yapan hainlere gereken cezayı fazlasıyla verdiğinden ve vereceğinden şüphesi olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin, 1982 yılından itibaren çerçevesi çizilmiş, sınırları belirlenmiş ve millete dikte edilmiş bir darbe anayasasıyla idare edildiğini belirten Güneş, bu tarihten sonra göreve gelen her hükümet ve muhalefetin sürekli anayasanın sivilleşmesinden bahsettiğini fakat bir türlü bu konuda somut adım atılamadığını anlattı.

Niyazi Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Türkiye'nin artık yeni bir anayasayı gündemine alması gerekliliğinin, bu konunun önemini ve ciddiyetini bir kez daha gözler önüne getirdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasaya ilişkin tarihi çağrısının bir fırsat olarak görülmesini isteyen Güneş, "Partimizin ve Cumhur ittifakının attığı şeffaf adımlara karşılık muhalefet de somut niyetini göstermelidir. Bu noktada yeni anayasanın tartışılması konusunun da ötesine geçmeliyiz diye düşünüyorum. 2023'ü yeni anayasa ile karşılamak Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize verilecek en güzel armağan olacaktır. Sivil bir anayasa, demokratik bir anayasa ve insan haklarını önceleyen bir anayasa Türk milletinin temel arzusudur." diye konuştu.

AK Parti'li Güneş, partisinin her önemli kararı millete anlatmaktan ve milletin onayına sunmaktan çekinmediğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah yeni Anayasa, hazırlıklardan sonra milletimizin onayına sunulacaktır. Anayasanın ülkemizdeki tüm kesimleri kapsaması ve sürecin içerisinde yer alması için bizlere de büyük özveri düşmektedir. Sabırla, istişarelerle ve gayretle milletimize yakışır bir anayasayı oluşturacağımıza inanıyoruz. Muhalefetten beklentimiz farklı görüşlerini ifade etmeleri ve anayasa çalışmalarının içerisinde bizatihi olmalarıdır. AK Parti olarak hep birlikte kucaklayıcı bir biçim yeni anayasamızı yapalım istiyoruz. Senin benim anayasası değil Milletin Anayasası olması gerekliliğine inanıyoruz."

İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayan Güneş, "Üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi olan Regaip Kandili bizlere, hayatın sonsuzluk okyanusunda buluşmak üzere akıp gittiğini ve geride sadece Allah'ın rızasına uygun iyi ve yararlı amellerin kalacağını bir kez daha hatırlatmaktadır. İdrak etmekle şeref duyduğumuz bu gecenin bizlere sunduğu rahmet iklimini fırsat bilerek, Rabbimizle, yakınlarımızla ve çevremizle bağlarımızı gözden geçirmeliyiz." dedi.