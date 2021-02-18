AK Parti'li Güneş: "2023'ü yeni anayasayla karşılamak, milletimize verilecek en güzel armağan olacak" - Son Dakika

AK Parti'li Güneş: "2023'ü yeni anayasayla karşılamak, milletimize verilecek en güzel armağan olacak"

18.02.2021 19:45
AK Parti'li Güneş:

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 2023'ü yeni anayasa ile karşılamanın, cumhuriyetin 100. yılında millete verilecek en güzel armağan olacağını belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 2023'ü yeni anayasa ile karşılamanın, cumhuriyetin 100. yılında millete verilecek en güzel armağan olacağını belirtti.

Güneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gara'da hain ve alçak terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşa ve 3 kahraman askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi; şanlı Türk ordusunun, bu katliamı yapan hainlere gereken cezayı fazlasıyla verdiğinden ve vereceğinden şüphesi olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin, 1982 yılından itibaren çerçevesi çizilmiş, sınırları belirlenmiş ve millete dikte edilmiş bir darbe anayasasıyla idare edildiğini belirten Güneş, bu tarihten sonra göreve gelen her hükümet ve muhalefetin sürekli anayasanın sivilleşmesinden bahsettiğini fakat bir türlü bu konuda somut adım atılamadığını anlattı.

Niyazi Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Türkiye'nin artık yeni bir anayasayı gündemine alması gerekliliğinin, bu konunun önemini ve ciddiyetini bir kez daha gözler önüne getirdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasaya ilişkin tarihi çağrısının bir fırsat olarak görülmesini isteyen Güneş, "Partimizin ve Cumhur ittifakının attığı şeffaf adımlara karşılık muhalefet de somut niyetini göstermelidir. Bu noktada yeni anayasanın tartışılması konusunun da ötesine geçmeliyiz diye düşünüyorum. 2023'ü yeni anayasa ile karşılamak Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize verilecek en güzel armağan olacaktır. Sivil bir anayasa, demokratik bir anayasa ve insan haklarını önceleyen bir anayasa Türk milletinin temel arzusudur." diye konuştu.

AK Parti'li Güneş, partisinin her önemli kararı millete anlatmaktan ve milletin onayına sunmaktan çekinmediğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah yeni Anayasa, hazırlıklardan sonra milletimizin onayına sunulacaktır. Anayasanın ülkemizdeki tüm kesimleri kapsaması ve sürecin içerisinde yer alması için bizlere de büyük özveri düşmektedir. Sabırla, istişarelerle ve gayretle milletimize yakışır bir anayasayı oluşturacağımıza inanıyoruz. Muhalefetten beklentimiz farklı görüşlerini ifade etmeleri ve anayasa çalışmalarının içerisinde bizatihi olmalarıdır. AK Parti olarak hep birlikte kucaklayıcı bir biçim yeni anayasamızı yapalım istiyoruz. Senin benim anayasası değil Milletin Anayasası olması gerekliliğine inanıyoruz."

İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayan Güneş, "Üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi olan Regaip Kandili bizlere, hayatın sonsuzluk okyanusunda buluşmak üzere akıp gittiğini ve geride sadece Allah'ın rızasına uygun iyi ve yararlı amellerin kalacağını bir kez daha hatırlatmaktadır. İdrak etmekle şeref duyduğumuz bu gecenin bizlere sunduğu rahmet iklimini fırsat bilerek, Rabbimizle, yakınlarımızla ve çevremizle bağlarımızı gözden geçirmeliyiz." dedi.

Niyazi Güneş, AK Parti, Karabük, Anayasa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Güneş: '2023'ü yeni anayasayla karşılamak, milletimize verilecek en güzel armağan olacak' - Son Dakika


Son Dakika

Avrupa devlerinin peşinde olduğu Altay Bayındır: F.Bahçe'nin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğim Can Yaman, Cahil Periler dizisi için yaptığı anlaşmayı iptal etti Husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada: 1 ölü, 1 yaralı Engin Günaydın, Netflix için yeni proje hazırlıklarına başladı Hande Soral ile İsmail Demirci'yi mesafeler ayırdı AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı
Sahaya inip hakeme saldıran eski futbolcu Gökhan Çıra, 640 gün hak mahrumiyeti cezası aldı Sahaya inip hakeme saldıran eski futbolcu Gökhan Çıra, 640 gün hak mahrumiyeti cezası aldı         
20:12
İstanbul için korkutan deprem araştırması! 200 bin bina ve yaklaşık 3 milyon insan etkilenecek İstanbul için korkutan deprem araştırması! 200 bin bina ve yaklaşık 3 milyon insan etkilenecek         
19:33
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük         
18:47
Kutup soğuklarının hayatı felç ettiği ABD'de 38 kişi yaşamını yitirdi Kutup soğuklarının hayatı felç ettiği ABD'de 38 kişi yaşamını yitirdi         
18:25
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı         
17:31
Gara şehidinin ailesinden yürek yakan açıklama: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış, tanıyamadık çocuğumuzu Gara şehidinin ailesinden yürek yakan açıklama: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış, tanıyamadık çocuğumuzu         
16:26
1 çocuk annesi kadın, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu 1 çocuk annesi kadın, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu         
15:30
"Kayağa gidiyorum" diyerek canına kıyan doktorun yazdığı 6 sayfalık mektubun tam metni ortaya çıktı         
15:06
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı         
14:24
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği         
14:11
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş         
12:35
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 20:19:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Güneş: "2023'ü yeni anayasayla karşılamak, milletimize verilecek en güzel armağan olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei