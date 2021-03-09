AK Parti'li Güneş, kadına yönelik şiddeti kınadı - Son Dakika

AK Parti'li Güneş, kadına yönelik şiddeti kınadı

09.03.2021 16:23
AK Parti'li Güneş, kadına yönelik şiddeti kınadı, System.String[]

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Son dönemlerde kadına yapılan şiddet bizi ziyadesiyle üzmektedir.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Son dönemlerde kadına yapılan şiddet bizi ziyadesiyle üzmektedir. Asla tasvip edilemez bir durumdur. Bunu nefretle kınıyorum." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, başta şehit anneleri, şehit eşleri ve "Diyarbakır Anneleri" olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Güneş, AK Parti iktidarlarının, kadınlarla ilgili fırsat eşitliği, toplumda görünürlük, istihdam gibi pek çok alanda yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.

Son dönemlerde kadına yönelik şiddetin, kendilerini fazlasıyla üzdüğünü aktaran Güneş, "Asla tasvip edilemez bir durumdur. Bunu nefretle kınıyorum. Tüm ahlaki değerlerimizle beraber kadınlarımıza her zaman için sahip çıkmalıyız. Bunu sadece sözde değil kendi partilerimizde de göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Allah'a şükür bu yönde çok önemli adımlar atıldı, bundan sonra da daha iyi adımlar atılacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

Avrupa ve ABD'de, 1870'li yıllarda şark kökenli halıların büyük önem taşıdığını ve büyük alıcı bulduğunu, bu halıların en çok dokunduğu yerin ise Uşak olduğunu anlatan Güneş, Uşak'ta o sırada dokunan halıların 75 bin metrekareden 250 bin metrekareye çıktığını, çoğunu Uşaklı kadınların dokuduğunu söyledi. Güneş, "Bunu gören o dönemdeki ithalat yapan firma, daha çok sanayileşmeye geçmek istemekte ve Anadolu halılarını pazarlayan bu firma özellikle Uşak, Kula, Gördes, Demirci gibi geleneksel halıcılık merkezinde 17 tane halı fabrikası açar." dedi.

Ellerinden iş alanlarının alındığını, işlerinden olduklarını gören 1500 Uşaklı kadının 13 Mart 1908'de iplik pazarında toplandığını ifade eden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu olayın haksız olduğunu dile getirirler ve bundan bir fayda alamayınca o dönemde kurulmuş olan fabrikalardaki aletleri kırarlar. Bunun üzerine büyük bir isyan çıkar. Bu isyan, üç günde zor bastırılır ve 14 kadın da tutuklanır. Bu tutuklama neticesinde daha fazla olay büyür. Diğer kadınlar da bunlara destek verirler ve bu 14 kadının serbest bırakılmasıyla beraber olay sonlanır. Bu isyandan zarar gören yabancı şirketler, Osmanlı Sarayı'na şikayette bulunur. Anadolu Valisi olan Ahmet İzzet Paşa, Bursa'daki müfettiş Daniş Bey'i Uşak'a görevlendirir. Uşak'a geldiğinde şunu görür ki gerçekten de halk işine, aşına sahip çıkmakta ve bunu çok önemli görmektedir. O dönemdeki tüccarlarla halkın arasını tekrardan yaparlar ama müfettiş, 'Burada bu fabrikaların açılmasıyla halk tekrar isyan çıkaracaktır, kadınlar tekrar bu konuda itiraz edecektir.' der ve en az 10 yıl orada o firmaların fabrika kurması engellenmiş olur."

Güneş, dünyadan, ABD'den kadınlar örnek verilirken Uşak'taki kadınların çok bilinmemesinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Güneş, kadına yönelik şiddeti kınadı - Son Dakika


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