AK Parti'li Güneş, pandemi döneminde Karabük'e 80 milyon lira destek sağlandığını söyledi - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, pandemi döneminde Karabük'e toplamda 80 milyon lira destek sağlandığını kaydetti.

Güneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Karabük'e yapılan bazı yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

76 yataklı hastaneyle ilgili çalışmaların son safhaya geldiğini belirten Güneş, bu hastanenin en kısa sürede halkın hizmetine sunulacağını dile getirdi.

Yapılan çalışmalar neticesinde Karabük'ün devlet hastanesi bulunmayan ilçesinin kalmayacağını ifade eden Güneş, tüm ilçelerin sağlık altyapısının ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.

İstihdam anlamında Kardemir'in bölgede öncü olmayı sürdürmesi gerektiğini belirten Güneş, "Yıl sonu 2,5 milyon ton sıvı çelik üretimini de memnuniyetle karşıladık. Tüm yöneticilerimize ve işçilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Bu sene ülke genelinde olduğu gibi Karabük'te de turizm sezonunun istedikleri gibi olmadığını ifade eden Güneş, "Dünya miras kenti Safranbolumuz; doğası ve blok ormanlarıyla ünlü Yenicemiz; göller yöremiz dediğimiz Eflanimiz, erken dönem Bizans şehrine ev sahipliği yapan Eskipazarımız, yaylarıyla meşhur Ovacığımız ve ülkemizin 53. Kayak merkezi olan Karaağaç Keltepe Kayak Merkezimiz önümüzdeki turizm sezonunda hem ülkemizden hem de dünyamızdan misafirlerimizi beklemektedir. Batı Karadenizin incisi kültür ve doğa şehri Karabükümüz tüm misafirperveliği ile misafirlerini bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

2020 yılının dünya ve Türkiye için zor ve zahmetli bir yıl olduğunu belirten Güneş, "Salgınının her bir coğrafyadaki etkisi insanlığa zor günler yaşattı. Tüm bu yaşadığımız zorluklara rağmen hem hükümetimiz hem de bakanlıklarımız imkanlarını halkımız için seferber ederek bu zorlu süreçte halkımızın yanında oldu, olmaya da devam ediyor." diye konuştu.

Güneş, pandemi döneminde Karabük'e 80 milyon lira destek sağlandığını söyledi.