AK Parti'li Güneş'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine kınama - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "İlk insan ve peygamber Hazreti Adem'den itibaren insanlığın ortak değeri ve Müslümanların kıblesi olan Kabe'ye yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasını terörize etmenin, gençleri birtakım odakların amaçları doğrultusunda yönlendirmeye çalışmanın kabul edilemeyeceğini söyledi.

Öğrencilerin, sözde sergi adı altında açtıkları panoda, Kabe-i Muazzama'ya karşı yaptıkları saygısız ve utanç dolu bir kompozisyonun da kabul edilemeyeceğini dile getiren Güneş, "İlk insan ve peygamber Hazreti Adem'den itibaren insanlığın ortak değeri ve Müslümanların kıblesi olan Kabe'ye yapılan bu çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Cahiliye devrini hatırlatan hastalıklı bir zihniyetin ürünü olan bu saldırının, Kabe'ye ve İslamiyet'e en ufak bir zarar veremeyeceğini belirten Güneş, "Biz 'Yatağa yatarken ayak uçlarımız kıbleye gelmesin.' diye hassasiyet gösteren bir ecdadın torunlarıyız. Türk milleti, yüzyıllardır hem kendi kutsalına hem de başka milletlerin kutsalına saygıyı, hürmeti bir insanlık vazifesi saymıştır. Bu davranış milletimizi diğer milletlerden ayıran önemli bir hassasiyettir." diye konuştu.

AK Parti'li Güneş, Boğaziçi Üniversitesinde, bu toprakların örf ve adetiyle bağdaşmayan hadiselerin cereyan ettiğine işaret ederek "Görünen o ki burada toplumumuzun değerlerini çatıştırmak isteyenlerin parmakları var. Bu davranışların ne değerlerimizi ne de Türk gençliğini temsil etmesi söz konusu." dedi.

Serginin sanat sergisi olduğu ve Kabe'ye hakaret içeren resmin, sergiyi düzenleyen öğrencilerin e-posta adresine, sergi düzenlenmeden önce, rumuzla yani takma bir isimle gönderildiğini aktaran Güneş, şöyle devam etti:

"Buradan soruyorum, acaba bu kompozisyonu hazırlayanlar ve gönderenler gerçekte kimlerdir? Bu karanlık merci neresidir? Bu kompozisyonu hazırlayanların amacı nedir? Asıl amaç üniversiteler üzerinden toplumu kutuplaştırmaksa yüce milletimiz bu tuzaklara asla düşmeyecektir. Gençlerimizi siyasi sermaye yapmak, terör örgütlerinin tuzağına çekmek isteyenler amaçlarına ulaşamayacaklardır. Biz onlara gerçeği, doğruyu ifade etmeye devam edeceğiz."

Güneş, Türkiye'nin, üniversiteler üzerinden oynanan bu kirli oyunları yaşadığını anımsatarak "1980'de bir üniversite öğrencisi olarak o dönemlerin canlı şahidiyim. Neyin planlanmak istendiğini gayet iyi anlıyoruz. Sağ-sol çatışmalarında Türk gençliğini bölerek istismar edenler bu kez amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz biliyoruz ki Türkiye, o eski Türkiye değil. Öncelikle bu mihrakların önce bunu anlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.