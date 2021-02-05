AK Parti'li Güneş'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine kınama - Son Dakika

AK Parti'li Güneş'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine kınama

05.02.2021 18:43
AK Parti'li Güneş'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine kınama, System.String[]

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "İlk insan ve peygamber Hazreti Adem'den itibaren insanlığın ortak değeri ve Müslümanların kıblesi olan Kabe'ye yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "İlk insan ve peygamber Hazreti Adem'den itibaren insanlığın ortak değeri ve Müslümanların kıblesi olan Kabe'ye yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasını terörize etmenin, gençleri birtakım odakların amaçları doğrultusunda yönlendirmeye çalışmanın kabul edilemeyeceğini söyledi.

Öğrencilerin, sözde sergi adı altında açtıkları panoda, Kabe-i Muazzama'ya karşı yaptıkları saygısız ve utanç dolu bir kompozisyonun da kabul edilemeyeceğini dile getiren Güneş, "İlk insan ve peygamber Hazreti Adem'den itibaren insanlığın ortak değeri ve Müslümanların kıblesi olan Kabe'ye yapılan bu çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Cahiliye devrini hatırlatan hastalıklı bir zihniyetin ürünü olan bu saldırının, Kabe'ye ve İslamiyet'e en ufak bir zarar veremeyeceğini belirten Güneş, "Biz 'Yatağa yatarken ayak uçlarımız kıbleye gelmesin.' diye hassasiyet gösteren bir ecdadın torunlarıyız. Türk milleti, yüzyıllardır hem kendi kutsalına hem de başka milletlerin kutsalına saygıyı, hürmeti bir insanlık vazifesi saymıştır. Bu davranış milletimizi diğer milletlerden ayıran önemli bir hassasiyettir." diye konuştu.

AK Parti'li Güneş, Boğaziçi Üniversitesinde, bu toprakların örf ve adetiyle bağdaşmayan hadiselerin cereyan ettiğine işaret ederek "Görünen o ki burada toplumumuzun değerlerini çatıştırmak isteyenlerin parmakları var. Bu davranışların ne değerlerimizi ne de Türk gençliğini temsil etmesi söz konusu." dedi.

Serginin sanat sergisi olduğu ve Kabe'ye hakaret içeren resmin, sergiyi düzenleyen öğrencilerin e-posta adresine, sergi düzenlenmeden önce, rumuzla yani takma bir isimle gönderildiğini aktaran Güneş, şöyle devam etti:

"Buradan soruyorum, acaba bu kompozisyonu hazırlayanlar ve gönderenler gerçekte kimlerdir? Bu karanlık merci neresidir? Bu kompozisyonu hazırlayanların amacı nedir? Asıl amaç üniversiteler üzerinden toplumu kutuplaştırmaksa yüce milletimiz bu tuzaklara asla düşmeyecektir. Gençlerimizi siyasi sermaye yapmak, terör örgütlerinin tuzağına çekmek isteyenler amaçlarına ulaşamayacaklardır. Biz onlara gerçeği, doğruyu ifade etmeye devam edeceğiz."

Güneş, Türkiye'nin, üniversiteler üzerinden oynanan bu kirli oyunları yaşadığını anımsatarak "1980'de bir üniversite öğrencisi olarak o dönemlerin canlı şahidiyim. Neyin planlanmak istendiğini gayet iyi anlıyoruz. Sağ-sol çatışmalarında Türk gençliğini bölerek istismar edenler bu kez amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz biliyoruz ki Türkiye, o eski Türkiye değil. Öncelikle bu mihrakların önce bunu anlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Peygamber, AK Parti, Karabük, Kabe, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Güneş'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine kınama - Son Dakika


Son Dakika

Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı Son Dakika: Rusya'dan Navalny'nin salınmasını isteyen 3 ülkeye tepki! Diplomatlar sınır dışı edildi Eşini öldürüp çocuklarını yaralayan şahıs tutuklandı Ajax, 190 milyon TL'ye aldığı Haller'i Avrupa Ligi kadrosuna ekleyemedi Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi Muhabirin ısrarla HDP'nin muhalefet turunu sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yeni değil diyorum
Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz         
18:45
Karayipler'de tatil yapan ünlü yarışçı George Russell, dudak dudağa yakalandı Karayipler'de tatil yapan ünlü yarışçı George Russell, dudak dudağa yakalandı         
17:56
Son Dakika: Kahta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son Dakika: Kahta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
17:32
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu. Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu.         
16:48
AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir         
16:31
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı         
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kongreye damga vuran sözler: Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin dediklerine takılmayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kongreye damga vuran sözler: Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin dediklerine takılmayalım         
15:08
Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında         
14:46
Yunanistan'a bir destek de İngiltere'den: Savaş uçağını Doğu Akdeniz semalarında uçuracak Yunanistan'a bir destek de İngiltere'den: Savaş uçağını Doğu Akdeniz semalarında uçuracak         
14:20
Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı         
13:46
Eşine domuz yağı ile büyü yapan kadın hakkında takipsizlik kararı verildi Eşine domuz yağı ile büyü yapan kadın hakkında takipsizlik kararı verildi         
13:08
İngiltere otellerde karantina uygulamasını 15 Şubat'ta başlatacak İngiltere otellerde karantina uygulamasını 15 Şubat'ta başlatacak         
13:03
Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti         
12:56
Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı         
12:40
Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu         
10:58
Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak         
07:46
Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 18:57:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Güneş'ten Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei