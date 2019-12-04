AK Parti'li Günnar:

Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, FETÖ'nün, Endonezya'da okullarının bulunduğunu belirterek, bu okulların FETÖ'den arındırılması için Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla iş birliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ile Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adnan Günnar, Endonezya Temsilciler Meclisi Kamu Hesap Komisyonu Başkanı Marwan Cik Asan ve beraberindeki Endonezya milletvekilleriyle görüştü.

Aksu, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ile Endonezya'nın dost ve kardeş olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki tarihi bağlar son derece güçlü." dedi.

Aksu, iki ülkenin parlamentolar arası ilişkilerini geliştirmek adına karşılıklı ziyaretlerin daha artırılması gerektiğini vurguladı.

Haziran ayında Japonya'da düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo arasında verimli bir toplantının gerçekleştiğini aktaran Aksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Widodo'nun daveti üzerine 2020 yılında Endonezya'ya ziyaretinin öngörüldüğünü kaydetti.

Aksu, ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonun çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Günnar ise Güneydoğu Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Endonezya ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Günnar, Türkiye-Endonezya kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin en kısa sürede sonuçlandırılması temennisinde bulundu.

2020 yılının, iki ülke arasındaki ilişkilerin 70. yıl dönümü olduğunu anımsatan Günnar, "Ticari ilişkilerin de bu kapsamda çok daha gelişerek sürmesini arzu ediyoruz." dedi.

Günnar, "Endonezya'da doğrudan sermaye yatırımımız 175 milyon dolar iken Endonezya'nın ülkemize yönelik doğrudan sermaye yatırımı ise 10 milyon dolar seviyesindedir. Ticari hacmimizin daha da genişlemesi için Endonezya parlamentosu yetkililerinden biraz daha gayret göstermelerini dost ülke olarak istemekteyiz." diye konuştu.

FETÖ konusunda da bilgilendirmede bulunan Günnar, şunları söyledi:

"Türkiye'de dünyanın en büyük kanlı darbesini gerçekleştirmek isteyen FETÖ'nün, Endonezya'da da maalesef okulları bulunmaktadır. Eğitim kisvesi altında faaliyet gösteren bu okulların sayısı 11'dir. Endonezya'nın güvenliği açısından da tehdit kaynağı oluşturduğu kanaatimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu okulların FETÖ'den arındırılması için Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla iş birliği yapmaya da hazırız."

Endonezya Temsilciler Meclisi Kamu Hesap Komisyonu Başkanı Marwan Cik Asan da TBMM ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.