AK Parti'li Hamza Dağ:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "2020 yeniden yukarılara doğru tırmanma dönemimiz olacak." dedi.

Dağ, Menemen Ziraat Odasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2007-2008 döneminde İzmir'in susuzluk sorunu yaşadığını, Gördes Barajı'ndan İzmir'e su getirdiklerini söyledi. Bunun ardından Belkahve'de bir pompalama istasyonu yapılması gerektiğini kaydeden Dağ, "Gördes Barajı su kaçırıyor' diyorlar ama Gördes Barajı su falan kaçırmıyor. Su yıllardır orada. Belkahve'ye kadar su getirildi. Bundan sonrası büyükşehirin yapması gereken bir iştir." diye konuştu.

Son 2 yılın Türkiye açısından kolay geçmediğini, dövizde yaşanan spekülasyonlar nedeniyle ekonomide birtakım sıkıntılar yaşandığını belirten Dağ, şöyle konuştu:

"2020 yeniden yukarılara doğru tırmanma dönemimiz olacak. Bunun ilk işaretini de 3 gün önce tanıtımını yaptığımız yeni otomobille gücümüzü tüm dünyaya göstermiş olduk. Ülkemizde ciddi bir heyecan oldu. Bundan dolayı çok gururluyuz. 82 milyonun neredeyse tamamına yakını bu hamleden büyük bir memnuniyet duydu. Patenti tamamen bize ait olan yaptığımız bu yerli araçla inşallah ilk seri üretime de başladığımız da motorunu da kendimiz yapacağız."

Türkiye ile Libya arasında tarihi bir anlaşma imzalandığını da belirten Dağ, "Bu anlaşma sonucunda oradan çıkan gazdan petrolden bundan hepimiz faydalanacağız. Belki 2023'ü geçecek belki 2030'u bulacak. O zaman iktidarda kimin olacağı belli olmaz ama yaptığımız bu hamleler ülkenin menfaatine olan hamlelerdir." ifadelerini kullandı.

Menemen ilçesinde partisi tarafından düzenlenen muhtarlar şurasına katılan Dağ, kardeşi vefat eden eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'e de taziye ziyaretinde bulundu.