AK Parti'li Hamza Dağ AK Parti Siyaset Akademisi programında konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Siyaset Akademisi'nin, AK Parti'nin ve toplumumuzun siyaset kültürünün gelişmesine büyük katkı sağladığı tartışılmaz bir gerçektir." dedi.

Dağ, Ak Parti Genel Merkezi'nde yapılan AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılış programında, 2008'de başlayan ve 18 dönemdir kesintisiz devam eden akademinin, AK Parti Genel Merkezi'nin teşkilatlara ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği en önemli eğitim çalışmalarından biri halini aldığını söyledi.

Siyaset Akademisi'nin bir eğitim programı olmasının ötesinde, AK Parti'nin vizyoner kimliğini ortaya koyan önemli bir faaliyet olduğunu belirten Dağ, "İktidara geldiğinden bu yana AK Parti, ilkeli bir siyaset yapmayı gaye olarak benimsemiş, pragmatist ve Makyavelist bir anlayışla günü kurtarmaya yönelik siyaset tarzını hiçbir zaman kabul etmemiştir." diye konuştu.

Dağ, AK Parti'nin, vesayet odaklarının kontrolü altında itibarı yerlerde olan siyaset kurumunun çıtasını üst düzeye çıkarmayı, demokratik ve şeffaf bir siyaset anlayışıyla hareket etmeyi temel gayeleri olarak benimsediğini ifade etti.

AK Parti'nin siyasette ve diğer toplumsal alanlarda teşkilatlarına ve millete yönelik aydınlatıcı eğitim faaliyetlerini başarıyla hayata geçirdiğini aktaran Dağ, eğitim faaliyetleriyle siyaset alanını genişletme ve demokrasi ile güçlendirmenin, AK Parti'nin en temel gayesi olduğunu söyledi.

Dağ, AK Parti'nin "dar kadroculuğu ve koltuk sevdalısı siyaseti" reddeden bir anlayışı benimsediğini belirterek, "Partimizin siyasi kültüründen nasiplenmiş bu hareketin her mensubu, hareketi bir bayrak yarışı olarak görmüştür. Verilen görevleri layıkıyla yerine getirmek için çabalamış ve zamanı geldiğinde de bir yol arkadaşına bu görevi vermekten imtina etmemiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin, siyasi kültürünün bu denli gelişmesinde ve geniş kadrolara yayılan siyasetinde, parti içi siyasi bilinçlenmenin ve eğitime ayrılan mesainin büyük katkısı olduğunu dile getiren Dağ, şunları söyledi:

"Bugün, partimiz bir okul hüviyetini kazanmışsa ve bağrından binlerce siyasetçi yetiştirmişse hiç şüphe yok ki bunda eğitimler çok önemli bir role sahiptir. AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kendi kadrolarını yetiştiren ve bu kadrolarla siyasal alanı domine eden bir parti olmuştur. Bu kadroların büyük çoğunluğu, siyaset akademisi sıralarında ders almış ve bu atmosferi teneffüs etmiştir. Bunlar arasında belediye başkanı, milletvekili, il başkanı, bakan ve genel başkan yardımcılığı görevini ifa etmiş ve etmekte olan pek çok kıymetli siyasetçilerimiz bulunmaktadır. Bu açıdan baktığımızda siyaset akademisinin, AK Parti'nin ve toplumumuzun siyaset kültürünün gelişmesine büyük katkı sağladığı tartışılmaz bir gerçektir."

Hamza Dağ, akademi kapsamında dış politikadan ekonomiye, irfan derslerinden kişisel gelişime, hukuktan siyaset bilimine kadar birçok konuda akademisyen, yazar, uzman ve deneyimli siyasetçilerin, "kitapla ve dersle kazanılamayacak" birikimlerini akademide katılımcılarla paylaştıklarını söyledi.

Bu dönem "Siyaset Akademide Başlar" temasıyla düzenledikleri 19. Dönem Siyaset Akademisi'nin 39 merkezde yapılacağının bilgisini veren Dağ, "18'inci dönemde 6 bin 346 kişi siyaset akademisinde ders alırken, 19'uncu dönemde bu sayı 12 bin 21 kişi olmuştur. 19. Dönem Siyaset Akademisi, bugüne kadar gerçekleştirilmiş siyaset akademileri içinde en yüksek katılımlı siyaset akademisi olarak gerçekleştirilecektir." dedi.