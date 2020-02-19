AK Parti'li Hamza Dağ'dan Buca Cezaevi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Hamza Dağ'dan Buca Cezaevi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Hamza Dağ'dan Buca Cezaevi açıklaması Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, uzun yıllardır faaliyette bulunan Buca Cezaevi'nin artık fiziki ömrünü tamamladığını, burası için ortak akılla değişik projeler oluşturulabileceğini bildirdi.

AK Parti'li Hamza Dağ'dan Buca Cezaevi açıklaması Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, uzun yıllardır faaliyette bulunan Buca Cezaevi'nin artık fiziki ömrünü tamamladığını, burası için ortak akılla değişik projeler oluşturulabileceğini bildirdi.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile birlikte Buca Cezaevi konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştüklerini aktararak, süreci takip ettiklerini belirtti.

"Uzun yıllardır faaliyette olan Buca Cezaevi'nin artık fiziki ömrünü tamamladığını görüyoruz. Burası için ortak akıl ile değişik projeler oluşturulabilir." değerlendirmesinde bulunan Dağ, Buca trafiğini rahatlatacak projelerin de önünün açılabileceğine işaret etti. Dağ, "İzmir için, Buca için oldukça önemli bir çalışma yürütülüyor. ve bu çalışma tüm paydaşlarla koordinasyon içerisinde sürdürülüyor. Tüm bu konularla ilgili Sayın Bakanımız Abdulhamit Gül'e bilgi verdik. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Süreç sorunsuz bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da ortak akıl ile hareket ettiklerini, Buca Belediye Başkanı'nın da içerisinde olduğu tamamıyla açık ve şeffaf bir süreç yürüttüklerini vurguladı.

Kaya, şunları kaydetti:

"Siyasi olarak farklı görüş ve duruşa sahip olabiliriz. Ancak yaşadığımız kentin ve hemşehrilerimizin faydası söz konusu olduğunda birlikte hareket edebiliyoruz. Bunu oldukça önemli buluyorum. Sayın Bakanımız Abdulhamit Gül'e desteği için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi en yakın zamanda İzmir'e gelerek yerinde incelemelerde bulunacağını bize ifade etti. Hem cezaevinin kaldırılması hem de jandarma lojmanlarının içinden geçen imar yolunun açılması konusunda önemli gelişmeler var. Bunları zaman içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise "hizmetin siyaseti olmaz" anlayışı ile hareket ettiklerini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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