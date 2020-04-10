AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'deki yoğun bakım yatak sayısı hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'deki kamu ve özel hastanelerindeki yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 52 olduğunu bildirdi.

Dağ, yerel basında yayımlanan kentteki yoğun bakım yatak kapasitesine ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında "Birtakım ideolojik ve siyasi yapılardan eksik ve yetersiz bilgi alarak haber yapacağınıza keşke ilgili kamu kurumundan bilgi alsaydınız." ifadelerini kullanan Dağ, şunları kaydetti:

"Şu anda İzmir'de kamu ve özel hastanelerde, erişkin, çocuk ve yenidoğan olmak üzere 1904 yoğun bakım yatağı bulunuyor ve doluluk oranı yüzde 52. Hastalıkla mücadelede çok önemli bir yeri olan ventilatör sayısında da herhangi bir sorun bulunmuyor. Kullanıma hazır ventilatörlerin yüzde 75'i şu an boş durumda bekletiliyor, ek olarak yedekte 204 adet ventilatör bulunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından olası her durum için gerektiğinde uygulanmak üzere planlar hazırlandı. İzmir müsterih olsun, yaşanılan bu süreç, sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklık olmadan başarılı ve sağlıklı bir şekilde yürütülecek ve neticelenecektir."