AK Parti'li Dağ: İzmir ve İzmirliler, CHP'ye mahkum değildir - Son Dakika

AK Parti'li Dağ: İzmir ve İzmirliler, CHP'ye mahkum değildir

23.11.2020 16:11
AK Parti'li Dağ: İzmir ve İzmirliler, CHP'ye mahkum değildir, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy'un gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu durum CHP'nin 'İzmir'de nasıl olsa kazanırız' düşüncesinin tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy'un gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu durum CHP'nin 'İzmir'de nasıl olsa kazanırız' düşüncesinin tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat CHP, İzmir'de vazgeçilmez olmadığının farkında olmalıdır. İzmir ve İzmirliler, CHP'ye mahkum da değildir, muhtaç da değildir, mecbur da değildir" dedi.

Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapor ve vatandaş şikayetleri üzerine, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy ve beraberindeki 27 kişi, haklarında soruşturma açılırken, gözaltına alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Aksoy ve beraberindekilerin 'zimmet ve irtikap' suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını belirtip, şunları kaydetti:

"Soruşturmaya gerekçe teşkil eden iddialar maalesef hem Menemen hem de İzmir için üzücü iddialardır. Türkiye'nin en büyük üçüncü şehrinde ilçe Belediye Başkanı olarak görev yapan bir kişinin, yaptığı hizmetler ve ortaya koyduğu çalışmalarla anılması gerekmektedir. Fakat burada, yolsuzluk, zimmet ve hile yapılarak menfaat elde etme gibi durumlar söz konusudur. Belediye Başkanı, ilçede tanınmamasına ve bilinmemesine rağmen CHP tarafından aday olarak Menemen'e dikte edilmiş bir isimdir. Gelinen noktada, CHP'nin 'Disipline sevk ettik' diyerek, bu ayıbı halı altına süpürmeye çalışması, sorunu çözmeyecektir. Menemen Belediye Başkanı'nın mevzu bahis suçlarla gündeme gelmesi, CHP'nin İzmir'e reva gördüğü yönetim anlayışının sadece bir örneğidir."İzmir'de CHP'nin 'Ceketimizi assak İzmir bize oy verir' düşüncesini taşıdığını ve bu düşüncenin kente zarar verdiğini belirten AK Parti'li Dağ, şöyle devam etti:

"CHP'nin İzmir'in ilçelerine aday olarak belirlediği isimler, çeşitli problemlerle gündemi meşgul etmektedirler. FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan ve 6 yıl 3 ay ceza alan CHP'li Urla Belediye Başkanı, FETÖ ile bağlantıları bilinmesine ve parti içinden yerel düzeyde itiraz gelmesine rağmen aday olarak gösterilmiştir. Şu anda hakkında açılan soruşturması devam eden Menemen Belediye Başkanı, daha önce de kendi partisinden bir meclis üyesini tehdit etmesiyle gündeme gelmişti. Kemalpaşa Belediye Başkanı'nın korumasıyla birlikte eski iş ortağının ofisini basmış, Foça Belediye Başkanı'nın bir adli olayda azmettirici olduğu ortaya çıkmış, Gaziemir ve Torbalı Belediye Başkanları'nın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretleri söz konusu olmuştu. Bu durum maalesef, CHP'nin İzmir ile ilgili kronik hale gelmiş çarpık bir bakış açısına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 'Biz kimi aday gösterirsek İzmirliler ona oy verir' anlayışı ne yazık ki şehrimize ve ilçelerimize kaybettirmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bilmelidir ki; siyaseten hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığı gibi, İzmir ve İzmirliler CHP'ye mahkum da değildir, muhtaç da değildir, mecbur da değildir."


AK Parti'li Dağ: İzmir ve İzmirliler, CHP'ye mahkum değildir
AK Parti'li Dağ: İzmir ve İzmirliler, CHP'ye mahkum değildir

Hamza Dağ, AK Parti, İrtikap, Menemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Dağ: İzmir ve İzmirliler, CHP'ye mahkum değildir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Barcelona, Messi ve De Jong'u dinlenmeleri için Dinamo Kiev maçının kadrosuna almadı Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Erciyes Üniversitesi'nin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar El bombasıyla öldürülmek istenen kadın konuştu: Kocam daha önce de arabayı yaktı, evi kurşunladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak         
16:26
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı         
15:44
Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz         
15:24
Lamborghini, kız çocuklarını model olarak kullandığı reklamı tepkiler üzerine geri çekti Lamborghini, kız çocuklarını model olarak kullandığı reklamı tepkiler üzerine geri çekti         
15:18
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı         
13:27
1 yılda 1570 farklı numara ile rahatsız edilen doktorun avukatı konuştu: Kendini güvende hissetmiyor 1 yılda 1570 farklı numara ile rahatsız edilen doktorun avukatı konuştu: Kendini güvende hissetmiyor         
13:07
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Taksici, aracında unutulan 2 milyon 800 bin TL'yi yabancı uyruklu sahibine teslim etti Taksici, aracında unutulan 2 milyon 800 bin TL'yi yabancı uyruklu sahibine teslim etti         
12:45
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar         
11:26
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 16:39:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Dağ: İzmir ve İzmirliler, CHP'ye mahkum değildir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei