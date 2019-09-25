Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Hamza Dağ'dan Urla ve Bergama'ya KYK yurdu müjdesi
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti'li Hamza Dağ'dan Urla ve Bergama'ya KYK yurdu müjdesi

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Urla ve Bergama ilçelerinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı birer öğrenci yurdu yapılacağını duyurdu.

AK Parti'li Hamza Dağ'dan Urla ve Bergama'ya KYK yurdu müjdesi, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Urla ve Bergama ilçelerinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı birer öğrenci yurdu yapılacağını duyurdu. Dağ, "İhalesi yapılan yurtlarımız, başka şehirlerden İzmirimize gelen öğrenci arkadaşlarımızın konforunu ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla inşa edilecektir" dedi.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından, İzmir'in Urla ve Bergama ilçelerinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı iki adet öğrenci yurdu yapılacağı ifade edildi. Müjdeyi veren ve konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yurtların ihale süreçlerinin tamamlandığını söyledi. Dağ, "Urla'da şu anda kullanımda olan bir yurt bulunmaktadır. Şimdi onun yanına 750 öğrencinin konaklayabileceği bir yurt inşa edilecektir. Bergama'da da ihalesi tamamlanmış olan, 500 kişi kapasiteli yurdun inşaatına en kısa sürede başlanacaktır. Verdiğimiz sözleri İzmir'de de tüm Türkiye'de de tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarının şehir dışından gelen öğrencilere bir yuva sıcaklığı sunduğunu kaydeden Dağ, şöyle devam etti:


"KYK'nın titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda öğrenci yurtlarımız bir aile ortamı hüviyeti kazandı. Bu noktada önemli olan, şehir dışından gelen öğrenci arkadaşlarımızın konforunu, güvenliğini sağlayabilmek ve çocuklarını öğrenim için şehir dışına gönderen ailelerin kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırabilmektir. Bakanlığımızın bu amaç uğrunda ince eleyip sık dokuyarak çalıştığını biliyoruz. Biz de İzmir Milletvekili olarak, her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapacağız ve süreci yakından takip edeceğiz. İnşallah 2020 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanan bu iki yurt, Urla ve Bergamamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - İZMİR

Hamza Dağ, AK Parti, Bergama, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır
AK Partili vekilin evinde çalışan kadın, "Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım" deyip intihar etti AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek Son Dakika: 31 Mart seçim soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 17:19:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Hamza Dağ'dan Urla ve Bergama'ya KYK yurdu müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]