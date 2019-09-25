AK Parti'li Hamza Dağ'dan Urla ve Bergama'ya KYK yurdu müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Urla ve Bergama ilçelerinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı birer öğrenci yurdu yapılacağını duyurdu. Dağ, "İhalesi yapılan yurtlarımız, başka şehirlerden İzmirimize gelen öğrenci arkadaşlarımızın konforunu ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla inşa edilecektir" dedi.



Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından, İzmir'in Urla ve Bergama ilçelerinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı iki adet öğrenci yurdu yapılacağı ifade edildi. Müjdeyi veren ve konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yurtların ihale süreçlerinin tamamlandığını söyledi. Dağ, "Urla'da şu anda kullanımda olan bir yurt bulunmaktadır. Şimdi onun yanına 750 öğrencinin konaklayabileceği bir yurt inşa edilecektir. Bergama'da da ihalesi tamamlanmış olan, 500 kişi kapasiteli yurdun inşaatına en kısa sürede başlanacaktır. Verdiğimiz sözleri İzmir'de de tüm Türkiye'de de tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarının şehir dışından gelen öğrencilere bir yuva sıcaklığı sunduğunu kaydeden Dağ, şöyle devam etti:



"KYK'nın titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda öğrenci yurtlarımız bir aile ortamı hüviyeti kazandı. Bu noktada önemli olan, şehir dışından gelen öğrenci arkadaşlarımızın konforunu, güvenliğini sağlayabilmek ve çocuklarını öğrenim için şehir dışına gönderen ailelerin kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırabilmektir. Bakanlığımızın bu amaç uğrunda ince eleyip sık dokuyarak çalıştığını biliyoruz. Biz de İzmir Milletvekili olarak, her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapacağız ve süreci yakından takip edeceğiz. İnşallah 2020 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanan bu iki yurt, Urla ve Bergamamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - İZMİR