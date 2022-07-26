AK Parti'li Hamza Dağ, genç esnafla buluştu

İZMİR'de, Genç Esnaf Buluşmaları'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Hükümetimiz her dönem ihtiyaca ve gelen taleplere göre, iş kuracak gençlerimize, hibeden faizsiz kredileri ile destek çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Genç esnaflarımız ülkemiz için üretmeye çalışmaya her zaman olduğu gibi çalışmaya devam ediyor"' dedi.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği Genç Esnaf Buluşmaları'na; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığından sorumlu AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Osman Ertuğrul Yörük, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve genç esnaf katıldı.

Esnaf ve sanatkarların Türkiye 'nin kilit taşı olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Burada genç esnaflarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duydum. AK Parti iktidarları olarak, esnaf ve sanatkar sektör analizleriyle uzun vadeli, gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalar üretilebilmesine zemin hazırladık, vergi mevzuatında esnaf ve sanatkarlar lehine bir çok düzenleme yaptık. Pandemiyle birlikte esnafımıza desteğimizi sürdürdük. Yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari kazançlarını gelir vergisinden istisna ettik. Pandemi gibi zorlu süreç, dünyada büyük zorluklara neden oldu. Fakat bunun beraberinde, pandemi döneminde yeni fırsatlar da ortaya çıktı. Özellikle gençler açısından bu fırsatların çok daha hızlı bir şekilde değerlendirildi. Hem ülkemizde hem de dünyada bunun örneklerini görüyoruz" diye konuştu. Dijitalleşme noktasında büyük işler çıkarıldığına dikkati çeken Dağ, "Dijitalleşmenin daha da artışıyla birlikte esnafımız, sektörüyle ilgili yapılacak çalışmaları dijital ortama yansıttı. Bu konudaki hususu kullanabilmek ve buna yönelik çalışmalar yapmakta da fayda olduğunu düşünüyorum. Hükümetimiz her yıl ihtiyaca ve gelen taleplere göre, iş kuracak gençlerimize, hibeden faizsiz kredileri ile destek çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Genç esnaflarımız ülkemiz için üretmeye çalışmaya her zaman olduğu gibi devam ediyor. Bugüne kadar genç kardeşlerimizle birlikte, birçok durumu hayata geçirdik. Siz gençleri gördükçe hem partimizin hem de ülkemizin geleceğinden çok daha ümit var oluyor" ifadesini kullandı.'GELEN TALEP VE ÖNERİLERİ İLK AĞIZDAN DİNLİYORUZ'İzmir'de genç esnafla bir arada olmanın sevincini yaşadığını ifade eden AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yörük şunları kaydetti: "Bu ülke için emeğini, alın teri akıtan, ortaya koyan değerli genç esnaf kardeşlerimle 'neyi daha iyi yapabiliriz, neyi düzeltebiliriz, genç esnaflarımızın önünü daha fazla nasıl açabiliriz' diyerek istişare ediyoruz. Çalışmalarımızı hep bu şekilde yürüttük. 81 ilimizde, daima sahadayız. İktidar partisi mensubu olan gençliğin vermiş olduğu sorumlulukla, bilinçle sorun üretmek yerine sorunları çözmeye, problem var etmek yerine problemleri yok etmeye gayret ediyoruz. Gelen talep ve önerileri ilk ağızdan dinleyip Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz ona göre düzenlemelerini 20 yıldır yaptı ve yapmaya devam ediyor."'İZMİRİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN GENÇLERİMİZ ÇALIŞMAYA DAİMA HAZIR'

AK Parti'nin kurulduğundan bugüne gençlere önem verdiğini belirten AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Taslak ise "Gençlerimiz ülkesi ve milleti için üretmeye, çalışmaya aralıksız devam ediyor. Bugün burada İzmir'imize işletmeleriyle hizmet eden kıymetli genç esnaflarımızla olmaktan çok mutluyuz. Özellikle girişimcilerin en büyük sorunu olan finansmana erişim konusunda, AK Parti hükümetlerimizin ortaya koyduğu teşvik ve destekler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. İzmir'imiz için ülkemiz için gençlerimiz çalışmaya daima hazır" dedi.