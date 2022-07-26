AK Parti'li Hamza Dağ, genç esnafla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Hamza Dağ, genç esnafla buluştu

26.07.2022 11:43
AK Parti'li Hamza Dağ, genç esnafla buluştu

İZMİR'de, Genç Esnaf Buluşmaları'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Hükümetimiz her dönem ihtiyaca ve gelen taleplere göre, iş kuracak gençlerimize, hibeden faizsiz kredileri ile destek çıktı, çıkmaya da devam ediyor.

İZMİR'de, Genç Esnaf Buluşmaları'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Hükümetimiz her dönem ihtiyaca ve gelen taleplere göre, iş kuracak gençlerimize, hibeden faizsiz kredileri ile destek çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Genç esnaflarımız ülkemiz için üretmeye çalışmaya her zaman olduğu gibi çalışmaya devam ediyor"' dedi.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği Genç Esnaf Buluşmaları'na; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığından sorumlu AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Osman Ertuğrul Yörük, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve genç esnaf katıldı.

Esnaf ve sanatkarların Türkiye'nin kilit taşı olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Burada genç esnaflarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duydum. AK Parti iktidarları olarak, esnaf ve sanatkar sektör analizleriyle uzun vadeli, gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalar üretilebilmesine zemin hazırladık, vergi mevzuatında esnaf ve sanatkarlar lehine bir çok düzenleme yaptık. Pandemiyle birlikte esnafımıza desteğimizi sürdürdük. Yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari kazançlarını gelir vergisinden istisna ettik. Pandemi gibi zorlu süreç, dünyada büyük zorluklara neden oldu. Fakat bunun beraberinde, pandemi döneminde yeni fırsatlar da ortaya çıktı. Özellikle gençler açısından bu fırsatların çok daha hızlı bir şekilde değerlendirildi. Hem ülkemizde hem de dünyada bunun örneklerini görüyoruz" diye konuştu. Dijitalleşme noktasında büyük işler çıkarıldığına dikkati çeken Dağ, "Dijitalleşmenin daha da artışıyla birlikte esnafımız, sektörüyle ilgili yapılacak çalışmaları dijital ortama yansıttı. Bu konudaki hususu kullanabilmek ve buna yönelik çalışmalar yapmakta da fayda olduğunu düşünüyorum. Hükümetimiz her yıl ihtiyaca ve gelen taleplere göre, iş kuracak gençlerimize, hibeden faizsiz kredileri ile destek çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Genç esnaflarımız ülkemiz için üretmeye çalışmaya her zaman olduğu gibi devam ediyor. Bugüne kadar genç kardeşlerimizle birlikte, birçok durumu hayata geçirdik. Siz gençleri gördükçe hem partimizin hem de ülkemizin geleceğinden çok daha ümit var oluyor" ifadesini kullandı.'GELEN TALEP VE ÖNERİLERİ İLK AĞIZDAN DİNLİYORUZ'İzmir'de genç esnafla bir arada olmanın sevincini yaşadığını ifade eden AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yörük şunları kaydetti: "Bu ülke için emeğini, alın teri akıtan, ortaya koyan değerli genç esnaf kardeşlerimle 'neyi daha iyi yapabiliriz, neyi düzeltebiliriz, genç esnaflarımızın önünü daha fazla nasıl açabiliriz' diyerek istişare ediyoruz. Çalışmalarımızı hep bu şekilde yürüttük. 81 ilimizde, daima sahadayız. İktidar partisi mensubu olan gençliğin vermiş olduğu sorumlulukla, bilinçle sorun üretmek yerine sorunları çözmeye, problem var etmek yerine problemleri yok etmeye gayret ediyoruz. Gelen talep ve önerileri ilk ağızdan dinleyip Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz ona göre düzenlemelerini 20 yıldır yaptı ve yapmaya devam ediyor."'İZMİRİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN GENÇLERİMİZ ÇALIŞMAYA DAİMA HAZIR'

AK Parti'nin kurulduğundan bugüne gençlere önem verdiğini belirten AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Taslak ise "Gençlerimiz ülkesi ve milleti için üretmeye, çalışmaya aralıksız devam ediyor. Bugün burada İzmir'imize işletmeleriyle hizmet eden kıymetli genç esnaflarımızla olmaktan çok mutluyuz. Özellikle girişimcilerin en büyük sorunu olan finansmana erişim konusunda, AK Parti hükümetlerimizin ortaya koyduğu teşvik ve destekler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. İzmir'imiz için ülkemiz için gençlerimiz çalışmaya daima hazır" dedi.


YORUMLAR
500
AK Partili 11 büyükşehir grup başkanvekili İzmir'de buluştu AK Partili 11 büyükşehir grup başkanvekili İzmir'de buluştu AK Parti'li 11 grup başkanvekili İzmir'de buluştu AK Parti'li 11 grup başkanvekili İzmir'de buluştu
Kaynak: DHA

Hamza Dağ, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Hamza Dağ, genç esnafla buluştu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
14:25 Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı
14:15 Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırladı! Rusya sevkiyatın yarıya düşeceğini açıklamıştı
14:10 Cristiano Ronaldo'nun geleceği şekilleniyor! Yeni sezonda kadronun önemli bir parçası olacak
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:56 Uzun namlulu silah ve kılıçla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
13:30 Genç kadın, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 14:44:44. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Hamza Dağ, genç esnafla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement