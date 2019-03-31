Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Hamza Dağ Oyunu Kullandı

AK Parti'li Hamza Dağ Oyunu Kullandı

1 saat önce

AK Parti'li Hamza Dağ oyunu kullandıİZMİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, eşi ve çocukları ile birlikte oyunu İzmir'de kullandı.

AK Parti'li Hamza Dağ oyunu kullandı

İZMİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, eşi ve çocukları ile birlikte oyunu İzmir'de kullandı.
Yerel seçimler için oyunu kullanacağı Bayraklı Şehit Nazım Bey İlkokulu'na eşi Zeynep Dağ ve çocukları ile gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, oyunu 2167 numaralı sandıkta kullandı. Kullandıkları oyun ardından Dağ ailesi, zarfları birlikte sandığa attı.
Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, seçimlerin ülkeye ayırlı olmasını temenni ederken, "Bu bir yerel seçim. Şehrimizi 5 sene yönetecek kişilere oy verdik. Önümüzde 5 sene İzmirimize ve ülkemize şehirlerin hassasiyetlerini bilen isimlerin seçilmesini temenni ediyorum. Milletimizin feraseti kuvvetlidir. Biz de oyumuzu kulandık. Rabbim akşama hayırlı bir netice nasip eder, 2023 Haziran seçimlerine kadar belediye başkanlarıyla birlikte hizmet etmeyi nasip eder inşallah" dedi.
Dağ seçim sonuçlarını da partisinin İzmir il başkanlığında takip edeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:54 Kaynak: İHA

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