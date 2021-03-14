AK Parti'li Hayati Yazıcı, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Hayati Yazıcı, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması

14.03.2021 17:29
AK Parti'li Hayati Yazıcı, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'ye 2008 yılında açılan kapatma davasına ilişkin, "Hamdolsun artık bugün ülkemizde böyle zırva konuları gündem yapıp, milletin özüyle bağlantılı alanlarda konuşmayı, o alanlarda icraat yapmayı laikliğe veya devletin niteliklerine aykırı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'ye 2008 yılında açılan kapatma davasına ilişkin, "Hamdolsun artık bugün ülkemizde böyle zırva konuları gündem yapıp, milletin özüyle bağlantılı alanlarda konuşmayı, o alanlarda icraat yapmayı laikliğe veya devletin niteliklerine aykırı bir eylem olarak nitelemek artık aklıselim sahibi hiç kimsenin aklından geçmiyor." dedi.

Yazıcı, A Haber canlı yayınında, AK Parti'ye 14 Mart 2008'de açılan kapatma davasının yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin siyasi tarihinin bir taraftan darbeler tarihi olduğunu, bir taraftan da parti kapatmalarının bulunduğu bir süreci ifade ettiğini belirten Yazıcı, "AK Parti'nin gerçekten 13 yıl kadar önce muhatap olduğu, karşılaştığı kapatma davasının Türkiye'de örneği yok, dünya siyasi tarihinde de örneği yok, çok vahim bir şey." ifadelerini kullandı.

Kapatma davası öncesindeki yaşananları anlatan Hayati Yazıcı, 22 Temmuz genel seçimi, cumhurbaşkanı seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili Anayasa Mahkemesi başvurusunu ve "367 krizini" hatırlattı.

Bu dönemde hükümetin bir de muhtıraya muhatap olduğunu ifade eden Yazıcı, "Milletin bağrından çıkmış, Peygamber Ocağı dediğimiz ordumuzun başındaki komutan imzasıyla bir elektronik muhtıraya muhatap olmuşuz, 27 Nisan e-muhtırası meşhur... Fakat biz hiç teklemeden ona gerekli cevabı vermişiz ve hakeme başvurmuşuz. Hakem kim? Aziz Türk milleti." diye konuştu. Hayati Yazıcı, milletin seçimlerde, "Biz her şeyi biliyoruz, durmak yok yola devam" dediğini ve AK Parti'nin 341 milletvekili ile iktidara geldiğini aktardı.

"Üzüldük ama metanetimizi hiç bozmadık"

Hayati Yazıcı, AK Parti'nin yeni projelerle meşgul olduğu günlerde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sırasında verilen bir arada Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kapatma davası açıldığını kendilerine söylediğini belirtti. Yazıcı, "Üzüldük ama metanetimizi hiç bozmadık." dedi.

Kapatma davası iddianamesi için "İrdeledik, baştan sona vehimlerle, evhamla dolu bir iddianame." ifadelerini kullanan Yazıcı, Erdoğan'ın, "Nüfusunun yüzde 99'u Müslüman bir ülkeyiz." şeklindeki sözünün, AK Parti kurulmadan önceki birçok konuşmasının da iddianamede oluşturulan havuz içinde yer aldığını anlattı.

Ramazan çadırı iddianamede

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 2006 yılı ramazan ayında Ankara'da gençlik kolları tarafından kurulan ve üzerinde "Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan" ve parti sloganlarının bulunduğu bir iftar çadırı açıldığını hatırlatarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler masasının bununla ilgili soruşturma açılmasını, sonucun kendilerine bildirilmesini istediğini belirtti.

Kendisinin o dönemde Teşkilat Başkanı olarak konuyla ilgilendiğini ve yargılama sonrası beraat edildiğini aktaran Yazıcı, "İddianamede bu ramazan etkinliği de laikliğe aykırı eylemlerden bir tanesi olarak tanımlanıyor. Bu kadar vahim bir şey yani." dedi.

Tüm bunlara rağmen Anayasa Mahkemesinden kapatma davasına ilişkin "kıl payı" bir karar çıktığının hatırlatılması üzerine Hayati Yazıcı, "Erkler yasama, yürütme, yargı... Bu erklerden hiçbir tanesinin, ülke çıkarlarını, milletin egemenliğini göz ardı ederek, bir mühendislik edasıyla, bir vesayetçi anlayışla görevlerini icra eder duruma düşmemesi gerekiyor. Bakın Türkiye'nin o süreçlerde yaşadığı en temel sorun, devletin yönetim şeması içerisinde görevli, yetkili kimi kişi ve kimi kurumların, anayasa ve yasaların kendisine yüklediği görev ve yetki alanı dışına çıkarak işlem yapmaya kalkışmaları, en temel sebep budur." diye konuştu.

Maliyet 20 milyar dolar

Kapatma davası sürecinin Türkiye'ye etkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, "Türkiye'ye faturası çok büyüktür. Bakın o sene Türkiye'nin yatırım bütçesi 12 milyar dolardır. Ama bu olay dolayısıyla, aşağı yukarı martta başladı temmuzda bitti, bu zaman dilimi içerisinde Türkiye'nin kaybı o tarihlerde bir hesaplama uzmanlarca yapılmıştı, 20 milyar dolardır." dedi.

"Hukuk adına ve hukuk dışı" ifadesini kullanan Yazıcı, "Darbeye teşebbüs edenleri yargı önüne çıkarttık, anayasanın geçici 15'inci maddesini yürürlükten kaldırdık, onları hesap vermeye sevk ediyoruz ama bu tür vesayetçi unsurların tabii ki sorgulaması hiçbir zaman olmadı, olamıyor da." diye konuştu.

"Siyasetimizin merkezinde millet var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu yaptıklarının cezasını kimse çekmeyecek mi?" şeklindeki soruya, şu yanıtı verdi:

"İşte Türkiye demokratikleşme ile demokrasi çıtasını yükseltmekle hukukun üstünlüğünü hayatın her alanına egemen kılmak suretiyle Türkiye'nin bu tür olaylara muhatap olmasını ortadan kaldıracak. Çok kararlı bir biçimde yürüyoruz. Biz vesayetçi yapılarla, siyaset mühendisleriyle mücadele ederek geldik. AK Parti iktidarı, hükümetleri nelerle karşılaştık. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dikleşmeden dik durduk ve bağrımıza taş bastık ama unutmadık, yılmadık, çünkü gücü milletten alıyoruz. Bizim siyasetimizin merkezinde millet var. Böyle yürüdük, böyle kararlılıkla bu alanları tasfiye ettik, herkes kendi rotası içerisinde, kendi görev, yetki alanı içerisinde."

Yazıcı, 14 Mart'ın aynı zamanda Siirt'te yenilenen seçimlerle TBMM'ye giren Erdoğan'ın kurduğu 59'uncu hükümetin kuruluş tarihi olduğunu da anımsatarak, "Hamdolsun artık bugün ülkemizde böyle zırva konuları gündem yapıp, milletin özüyle bağlantılı alanlarda konuşmayı, o alanlarda icraat yapmayı laikliğe veya devletin niteliklerine aykırı bir eylem olarak nitelemek artık aklıselim sahibi hiç kimsenin aklından geçmiyor." dedi.

Hayati Yazıcı, AK Parti, Ramazan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Hayati Yazıcı, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Trabzonspor, deplasmanda Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Tamir etmek istediği kepçenin altında kalan operatör, hayatını kaybetti Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek
Gaziantep FK, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmeyi başardı Gaziantep FK, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmeyi başardı         
18:14
Sevgilisine yan baktığı gerekçesiyle Afgan genci sokak ortasında bıçakladı Sevgilisine yan baktığı gerekçesiyle Afgan genci sokak ortasında bıçakladı         
17:55
Tehlikeyi hiçe sayıp kanala atlayan çocuğu hem çekti hem de destekledi Tehlikeyi hiçe sayıp kanala atlayan çocuğu hem çekti hem de destekledi         
17:22
Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki: Tüm sorunlar 1 saniyede çözülsün isteniyor Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki: Tüm sorunlar 1 saniyede çözülsün isteniyor         
17:16
Eski kocasını sevgilisine vurdurttu! Talihsiz adam 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti Eski kocasını sevgilisine vurdurttu! Talihsiz adam 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti         
16:45
Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma         
16:06
Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı         
15:36
Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı         
15:01
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı         
13:10
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 18:20:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Hayati Yazıcı, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei