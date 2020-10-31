AK Parti'li Hayati Yazıcı partisinin Rize Merkez İlçe Kongresinde konuştu - Son Dakika

AK Parti'li Hayati Yazıcı partisinin Rize Merkez İlçe Kongresinde konuştu

31.10.2020 16:33

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'nin rengini, desenini milletin belirlediğini vurgulayarak, "AK Parti'nin durduğu yer, milletin durduğu yerdir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'nin rengini, desenini milletin belirlediğini vurgulayarak, "AK Parti'nin durduğu yer, milletin durduğu yerdir." dedi.

Yazıcı, partisinin Rize Merkez İlçe Başkanlığı Kongresinde yaptığı konuşmada, İzmir'deki depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Afetin sebepleri olduğunun altını çizen Yazıcı, "Ama bu tür afetlerde Türkiye'nin geçmişteki davranışları ile bugünkü davranışları, müdahale konseptini, müdahaleye hazırlanma ekipleri ve ekipmanlarını kıyas ettiğimizde başarılı olduğumuzu görüyoruz. İnsanımızın imkanlarla birlikte afetin yaralarını, daha acil sonuçlarını oradan kaldırmak için ne denli çaba harcadıklarını hep birlikte bütün kesimler görüyor. Onları da bu vesile ile tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yazıcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için de Allah'tan rahmet diledi. Yılmazların her dönem elini taşın altına koyan bir aile olduğunu dile getiren Yazıcı, Mesut Yılmaz'ın amcası İzzet Akçal'ın siyasi hayatına ilişkin bilgi paylaştı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılının kutlandığını anımsatan Yazıcı, muhalefetin kutlamalara ilişkin eleştirilerini haksız bulduğunu, ülkenin kazanımlarına büyük önem verdiklerini kaydetti.

"Türkiye'nin dönüşümüne hizmet ettik"

AK Parti'nin 3 Kasım 2002 yılında iktidara geldiğini, 18 yıllık iktidar süreci yürüttüklerini belirten Yazıcı, Türkiye'nin dönüşümüne hizmet ettiklerini vurguladı.

Yazıcı, AK Parti'nin kurumsal sorumluluk bilinci ile Türkiye'ye bakarken bütününe baktığının altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanımızın sorunlarını ele alırken ayırım yapmaksızın, etnisite ayrımına düşmeden, mezhep ayrımına sapmadan bütünü itibarıyla ele alıp değerlendirmemizi öyle yapıyoruz. AK Parti'nin siyasetinin merkezinde insan var, merkezinde millet var. Çünkü AK Parti'nin rengini, desenini millet belirlemiştir. AK Parti'nin durduğu yer, milletin durduğu yerdir. O yer, noktasal olarak merkezdir. Merkezde duran bir parti olarak hedef kitlemiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamıdır. Rize'de bütün hemşehrilerimizdir."

Milletin sezgilerinin güçlü olduğunu ve iş yapanı tanıdığını ifade eden Yazıcı, "Milletin huzurunda duran AK Parti'nin referansı, Türkiye'ye sağladığı kazanımlardır. Biz böyle yürüyoruz." dedi.

Yazıcı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişinin ülkenin bugüne gelmesinde önemli katkısı olduğuna da dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Savunma sanayi alanında yüzde 70 dışa bağımlı bir durumdaydık. Yapılan çalışmalarla bunu yüzde 30 seviyesine indirdik. Uluslararası ilişkilerde, dış politikalarda iki şey önemlidir. Çok faktör var ama ikisi önemlidir. Birisi silahlı gücünüz, ikincisi mali gücünüz. Bunları imal edecek kaynakları bulduk. Bu kaynaklara Türkiye'nin ihtiyaç alanında doğru yön vermek suretiyle kazanım sağladık. Gücümüz buradan geliyor. Petrol arama konusunda ihtiyaç duyulan sismik ve sondaj gemimiz yoktu, kiralıyorduk, şimdi beş tane gemimiz var. Bu gemilerimizle Akdeniz'de, Karadeniz'de arama yapmak suretiyle Türkiye'nin daha zenginleşmesi için çalışıyoruz."

AK Parti'li Hayati Yazıcı partisinin Rize Merkez İlçe Kongresinde konuştu
AK Parti'li Hayati Yazıcı partisinin Rize Merkez İlçe Kongresinde konuştu
AK Parti'li Hayati Yazıcı partisinin Rize Merkez İlçe Kongresinde konuştu
AK Parti'li Hayati Yazıcı partisinin Rize Merkez İlçe Kongresinde konuştu

Hayati Yazıcı, Rize Merkez, AK Parti, Rize, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Hayati Yazıcı partisinin Rize Merkez İlçe Kongresinde konuştu - Son Dakika


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