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AK Parti'li Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti'li Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

12.02.2022 19:32

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı'nın bölgenin turizm potansiyelini daha fazla artıracağını düşündüğünü söyledi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı'nın bölgenin turizm potansiyelini daha fazla artıracağını düşündüğünü söyledi.

Yazıcı, Rize'nin Çayeli ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi, ardından esnafı ziyaret etti. Fındıklı ilçesinde basına kapalı gerçekleştirilen AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılan Yazıcı, daha sonra AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ve AK Parti İl Başkanı İshak Alim ile Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Hayati Yazıcı, AA muhabirine, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında çalışmaların son hızla devam ettiğini aktardı. Mükemmel bir havalimanı yapıldığına dikkati çeken Yazıcı, "Pist uzunluğu 3 bin metre. Uluslararası her nitelikte uçakların inip kalkacağı bir havalimanı." dedi.

Yazıcı, eksiklerin tamamlanmaya devam ettiğini dile getirerek "Henüz bir tarih belirlenmedi. Nisan veya mayıs ayı gibi, 2022 yılının ilk yarısı içerisinde hizmete girecek. Rize'ye, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesis, gurur verici tesislerden birisi. Bölgemizin turizm potansiyelini daha fazla artıracaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
AK Parti'li Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
AK Parti'li Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
AK Parti'li Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
AK Parti'li Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
AK Parti'li Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
AK Parti'li Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
AK Parti'li Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

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Rize Artvin Havalimanı, Hayati Yazıcı, AK Parti, Rize, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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