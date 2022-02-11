AK Parti'li Hayati Yazıcı, Rize Şehir Hastanesi dolgu alanındaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Şehir Hastanesinin inşa edileceği alandaki dolgu çalışmalarının yıl sonunda tamamlanacağını belirterek "Sonrasında bu alanda 850 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanesi inşa edilecek. Rize'nin buna ihtiyacı vardı." dedi.

Yazıcı, hastanenin inşa edileceği merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde 34 dönümlük deniz dolgu alanında incelemelerde bulundu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden bilgi aldı. Dolgu ihalesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen alanda 8 milyon ton dolgu malzeme kullanılacağını ifade eden Yazıcı, "8 milyon ton, havalimanı ve lojistik merkezi kıyaslandığında küçük bir rakam. İnşallah bu dolgu 2022 yılı sonunda tamamlanmış olacak. Sonrasında bu alanda 850 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanesi inşa edilecek. Rize'nin buna ihtiyacı vardı." diye konuştu.

Yazıcı, bazı kişilerin, "Neden burada deniz dolgusu yapılarak hastane yapılıyor?" eleştirisinde bulunduğunu dile getirerek "Zaruretten dolgu yapılarak hastanenin yapımı planlanıyor. Rize'de eğer bu hastanenin yapılacağı bir alan olsaydı, orada yapılırdı. Bu dolgunun dahi bir maliyeti var." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık alanında yapılan yatırımlarda Türkiye'nin birçok ülkenin önüne geçtiğine dikkati çeken Yazıcı, "Avrupa ile kıyaslama yaptığımızda Türkiye'nin çok büyük kazanım sağladığı ortada. Diğer alanlarda elbet sorunlarımız var. Hükümetimiz bunlarla meşgul ve gündeminde." ifadelerini kullandı.

"İnsanımızın gündelik yaşamında sosyo ekonomik yüklerini azaltmak için çalışıyoruz"

Yazıcı, çay üreticilerini yakından ilgilendiren gübre fiyatlarına da değinerek "Gübre fiyatları ile ilgili önemli bir iyileştirme yapıldı. İnşallah elektrik ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bakanlığımız toplantı halinde. İmkanları zorlamak suretiyle halkımızın bu sıkıntılarını azaltmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Vatandaşın elindeki faturaların geçmişle arasında fark olmasının bir yük olduğunu dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bunu nasıl hafifletebiliriz? Bu keyfi olarak yapılan bir şey de değil. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enerji üretiminde iklim şartları nedeniyle önemli sorunlar yaşadık. Elektrik üretiminde de dış kaynağa bağımlı durumdayız. Maliyetler artıyor. Nasıl tolere edebiliriz, bunun çalışmasını yapıyoruz. Hükümet bu yükü hafifletmek için çare varsa bulup devreye sokacaktır. İnsanımızın gündelik yaşamında sosyo ekonomik yüklerini azaltmak için çalışıyoruz."

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasının tartışılmayacak kadar net olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yeni mevzuat ve yeni bir pozisyon dikkate alınmak suretiyle hüküm cümlesi kurmak gerekir. Kanun değişmiş. Bunun yürürlüğe girmesi ile eski mevzuat ölü duruma geçmiş. Yürürlükten kalkmış bir kanuna göre hüküm kurmanın bir mantığı yok. Yeni kanuna göre bu konuyu değerlendirmek lazım. Yeni mevzuata göre ilk kez 24 Haziran 2018'de aday olmuş kazanmış, ikincisi 2023 yılındadır. Hiç tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde aday olması açıktır. Cumhur İttifakı'nın adayı Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu tartışma konusu etmeye hiç gerek yok."