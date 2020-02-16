AK Parti'li heyet Yunus Emre Kültür Parkına hayran kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li heyet Yunus Emre Kültür Parkına hayran kaldı - Son Dakika

AK Parti'li heyet Yunus Emre Kültür Parkına hayran kaldı

6 saat önce

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve beraberindeki heyeti Yunusemre Belediyesi'nin en beğenilen projelerinden biri olan Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı.

AK Parti'li heyet Yunus Emre Kültür Parkına hayran kaldı, System.String[]

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve beraberindeki heyeti Yunusemre Belediyesi'nin en beğenilen projelerinden biri olan Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı. Projeye hayran kalan Karaaslan Başkan Çerçi ve ekibini kutladı.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Manisa'nın örnek projelerinden Yunus Emre Kültür Parkı gezdi. Karaaslan'a ziyarette Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve yönetimi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Şule Uygur, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas ve partililer eşlik etti. Proje hakkında heyeti bilgilendiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kentin kültür turizmine hareket katacak projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. Parkı gezen Çiğdem Karaaslan ve beraberindeki heyet hayranlık uyandıran güzel bir projeyi Manisa'ya kazandıran Belediye Başkanı Çerçi'yi tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:25 Kaynak: İHA
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