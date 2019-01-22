AK Parti'li Hilmi Güler: Ordu Taklit Edilen Bir Şehir Haline Gelecek
18 dakika önce
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Ordu'nun taklit eden değil, taklit edilen bir şehir haline geleceğini söyledi.
AK Parti Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler
, Ordu'nun taklit eden değil, taklit edilen bir şehir haline geleceğini söyledi.
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen, ilçe belediye başkan adayları
ile tanışma, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Ordu'da seçime hazır olduklarını belirten Hilmi Güler, "Burada eski ve yeni adayların kaynaşmasını sağladık. Çok güzel bir hava oluştu" dedi. Hilmi Güler, şunları söyledi:
"Eskilerin tecrübesi yenilerin de birikimiyle Ordu seçime hazır diyebilirim. Gece gündüz çalışıyoruz. Dün gece saat 3'e kadar uzmanlarla birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Zaten bu konuda parti olarak büyük bir birikimimiz, tecrübelerimiz var. Bu tecrübelerimizle yeni gelişmeler ışığında çağdaş bir kent olacak şekilde Ordu'muzu hazırlıyoruz. Burada bir geleceği yazmak için büyük bir sabırsızlık içerisindeyiz. Arkadaşlarımız birikimlerini projelerle ortaya koydular. Bunları somut olarak diğer adaylarımız ortaya çıkınca bir kampanya ile ortaya koyacağız. Ama şunu söyleyebilirim; Ordu kendinden ve adından sıkça bahsettirecek, başarılarıyla takdir edilir, taklit eden değil taklit edilen bir şehir haline gelecek." - Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:59 Kaynak: DHA
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