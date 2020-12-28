AK Parti'li Hızal, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 1 yılını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti'li Hızal, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 1 yılını değerlendirdi

28.12.2020 10:47
AK Parti'li Hızal, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 1 yılını değerlendirdi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçen bir yılda ulaşım, yeşil alan, çöp sorunu, altyapı gibi alanlarda gelişme kaydedemediğini, sansasyonel söylemlerle gündeme geldiğini savundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçen bir yılda ulaşım, yeşil alan, çöp sorunu, altyapı gibi alanlarda gelişme kaydedemediğini, sansasyonel söylemlerle gündeme geldiğini savundu.

Hızal, Soyer'in 2020 yılı icraatlarına yönelik değerlendirmesinde trafik sorununun çözümünde yol kat edilemediğini, söz verilen 111 kavşakta düzenleme ile Basmane, Alsancak ve Karşıyaka'da trafiğin yerin altına alınması projelerine başlanamadığını bildirdi.

İhalesi iptal edilen Homeros Bulvarı - Otogar bağlantı yolunun ise akıbetinin belli olmadığını ileri süren Hızal, "Buca metrosu ile ilgili projede hiçbir adım atılmadı. Trafiği rahatlatma adına Altınyol'da sabah ve akşam saatlerinde şeritlerin yönleri değiştiriliyor. Bu iş için Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik konisi koyma ihalesi yapılıyor. Ayrıca şehrin göbeğinde, trafiğin en yoğun olduğu bölgede Şehit Nevres Bulvarı'nın yarısının bisiklet yolu yapılmasına ise anlam getiremedik." ifadelerini kullandı.

Son 1 yılda yeşil alan ve park yapılmadığını, çöp sorununun İzmir'in kaderi haline geldiğini, bu sene tamamlanması gereken Bergama ve Ödemiş çöp tesislerinin bitirilemediğini, körfezdeki koku probleminin çözümü için hiçbir şey yapılmadığını iddia eden Hızal, şunları kaydetti:

"Kokunun ortadan kaldırılmasını sağlayacak önemli işlerden biri olan kanalizasyonla yağmur suyunun ayrıştırılması konusunda Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında toplamda 60 kilometre hat yapmış. Toplamda yapılması gereken hat uzunluğu, yaklaşık 4 bin kilometredir. İzmir, 2020 yılında, yine koku, sel ve taşkınlarla uğraştı. En son Mavişehir gibi şehrin merkezinde olan bir yer, daha önce birçok kez olduğu gibi sular altında kaldı. Büyükşehir'in yıllardır bilinen bu sorunu engellemek için aldığı önlem, sahili toprakla kapatmak oldu."

Hızal, son 1 yılda kentsel dönüşümde de mesafe alınamadığını, dönüşmesi gereken 35 bin bağımsız bölümden sadece 455'inin dönüştürülebildiğini ifade etti.

Tunç Soyer'in sansasyonel açıklamalarla gündeme geldiğini öne süren Hızal, "İzmir'e hizmet etmek yerine sansasyonel söylemlerle kendini ve şehri bol bol ulusal gündeme taşıdı. Son olarak düzenlediği Mizah Festivaline, İslam ve Türkiye düşmanlığı ile bilinen karikatüristleri davet etmesiyle gündeme gelen Soyer, Cumhur İttifakı'nın tepkisi sonucu karikatüristleri savunarak etkinliği iptal etti." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Hızal, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 1 yılını değerlendirdi - Son Dakika


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